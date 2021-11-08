10 фото медведей, делающих смешные и очаровательные вещи

Смешные фото медведей / Фото: instagram.com/mrjokerforever/

Мы с детства знаем, что медведи – одни из самых величественных животных среди лис, волков и других лесных животных. Если львы считаются королями джунглей, медведи должны быть королями лесов.

Но когда они не заняты поисками еды, охотой или сном, эти животные посвящают некоторое время бездельничеству, созерцанию и неспешным прогулкам.

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Мы собрали самые очаровательные, веселые и просто случайные снимки медведей в Instagram, которые отдыхают на природе, медитируют или гуляют. Наслаждайтесь смешным времяпровождением этих неуклюжих и громадных животных.

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