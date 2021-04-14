Фантастика! Посреди леса появился очаровательный смайлик гигантских размеров

На покрытом деревьями склоне в американском штате Орегон появляется желтый смайлик – его диаметр составляет примерно 100 метров

В американском штате Орегон креативные лесники с помощью деревьев разных типов создали очаровательный смайлик-великан.

Сначала специалисты определили границы круга с помощью веревки, а затем на месте глаз и рта посадили вечнозеленую дугласовую пихту, а остальную часть заполнили лиственницей, полностью желтеющей осенью.

Диаметр огромной улыбки составляет примерно 100 метров.

Кстати, есть еще одна причина улыбнуться: ранее мы подготовила увлекательный календарь подарков на апрель.

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История орегонского смайлика берет свое начало с 2011 года. Компания Hampton Lumber, которой принадлежит эта территория, во время проведения работ по восстановлению лесов решила немного повеселиться.

"Идея смайлика появилась у Дэвида Хэмптона (владелец компании Hampton Lumber) и нашего бывшего менеджера по лесным хозяйствам Денниса Крила. Когда мы собирали урожай, мы знали, что эта область хорошо заметна для людей, которые едут по шоссе. Поэтому Дэвид и Дэнис решили немного повеселиться", – рассказывает представительница Hampton Lumber.

Напомним, психологи советуют использовать "тонны" смайликов на карантине. Кроме этого, Apple изменили эмодзи в маске – теперь он улыбается.