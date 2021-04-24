Если села батарейка: причины хронической усталости и как с ней бороться

Постоянная усталость, раздраженность и упадок сил мешает нам полноценно жить. Как понять причину хронической усталости и снова стать бодрым – в материале

Сегодня чуть ли не каждый из нас чувствует упадок сил и постоянную усталость, ведь причин для этого предостаточно. Весенний гиповитаминоз, локдаун, стресс, коронавирус явно не прибавили нам здоровья. Как понять, из-за чего возник синдром хронической усталости и что делать, чтобы снова чувствовать себя бодрым и здоровым, рассказал наш постоянный эксперт, профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров.

Просто устал, переутомился или серьезно заболел – как понять?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни чувствовал разбитость, невыносимую усталость, терял "вкус к жизни". Синдром хронической усталости (СХУ) или синдром менеджера, как называют это состояние, считают болезнью цивилизованных стран. Возникает такое состояние довольно часто при систематическом недосыпании, после напряженной работы.

Упадок сил может быть симптомом синдрома хронической усталости / Фото: unsplash.com

Обычно после хорошего отдыха и полноценного сна переутомление проходит, человек вновь чувствует себя бодрым. Но если симптомы не проходят, то значит, наш организм уже подает сигнал SOS.

Если более 5 дней вы чувствуете слабость, просыпаетесь не отдохнувшим, излишне раздражаетесь и быстро устаете, то это уже весомый повод обратиться к врачу.

А может ли возникнуть синдром хронической усталости, если не переутомлялся?

Да, к состоянию хронической усталости может привести нарушение режима сна, неполноценное и нерациональное питание, даже тип личности. Например, у пессимистов часто настроение стабильно-плохое, человек все время думает в негативном ключе, его эмоциональное состояние влияет на физическое самочувствие. Но чаще всего СХУ, как заболевание, развивается после перенесенной инфекции или на фоне принимаемых лекарств.

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Сейчас очень многие болеют ковидом-19, после которого человек ощущает упадок сил довольно долго (постковидный синдром). Помимо коронавируса, к длительной хронической усталости могут приводить перенесенные заболевания ЛОР-органов – бронхиты, воспаление легких и т.д. Одной из основных причин хронической усталости становится токсическое переутомление. Это последствия приема лекарств от кашля, простуды, укачивания, снотворные и против аллергенные препараты. Также хроническую усталость ощущают люди с заболеваниями сердца и сосудов.

А как понять, что это не сезонная хандра или гиповитаминоз?

Если есть возможность взять отпуск или длительные выходные, то воспользуйтесь ей. Или просто пару дней полентяйничайте, полноценно отдохните, и оцените потом свое самочувствие. После полноценного отдыха организм вновь начинает работать, вы чувствуете в себе больше сил, даже если и есть недостаток витаминов. Впрочем, узнать это можно с помощью специальных анализов крови и это – хорошая идея. Поскольку недостаток железа, магния витаминов группы В и других элементов может вызывать анемию и упадок сил, особенно у женщин: кстати, они чаще мужчин подвержены синдрому хронической усталости. Если у вас, помимо чувств постоянной усталости, наблюдаются такие симптомы, как:

снижение памяти, плохая концентрация,

кашель, першение в горле без простуды, увеличились лимфоузлы на шее и под мышками,

болят мышцы, хотя вы не тренировались,

болят и "крутят" суставы, причем при этом они не опухают, кожа не краснеет и мышцы не болят,

мучают головные боли и бессонница,

то СХУ на лицо и нужно искать причину этого состояния.

Хорошо, а чем можно помочь себе самому стать бодрее?

Здесь важно не просто что-то делать, а делать регулярно и осознанно, подход должен быть комплексным. Посильные физические нагрузки и разные техники релакса очень помогают. Это улучшит работу легких, сердца, мышц, расслабит нервную систему. Очень важно научиться расслабляться, овладеть как-то медитацией или другой расслабляющей практикой, дыхательной гимнастикой, упражнениями на расслабление мышц. Если самому овладеть этим сложно, то начните ходить на массаж или медитацию или попросите кого-то из близких сделать вам массаж, найдите на ютубе релаксирующую музыку, расслабляющие аутотренинги и вместе попробуйте.

Расслабляющие практики помогут победить хроническую усталость / Фото: unsplash.com

Если у вас нет хобби или какого-то увлечения, то важно скорректировать свой досуг. А еще придется научиться избегать нервных потрясений (или уметь их проработать), ставить цели, находить способы их реализации и принимать решения. При этом следует избегать алкоголя, сильнодействующих токсичных препаратов, снотворного. Если вы не в состоянии справиться самостоятельно, то обратитесь за помощью к специалисту: психотерапевту, реабилитологу, для начала – хотя бы к семейному врачу

Ок, и чем может помочь врач, зачем к нему обращаться?

Затем, что если СХУ вызван хроническим заболеванием, то только хорошим питанием и медитациями не обойтись. Часто состояние хронической усталости граничит с депрессией, у человека снижается уровень гормонов серотонина и дофамина. Поэтому может понадобиться пройти дополнительную диагностику, врач может назначить прием препаратов.

Часто именно с помощью специалиста легче научиться придерживаться графика сна и питания, начать заниматься спортом, корректировать свое эмоциональное состояние, бросить курить или чрезмерно употреблять алкоголь, начать принимать биодобавки.

А потом уже самому станет легче справляться со сложными жизненными обстоятельствами, планировать свой день грамотно, разделять время для работы и отдыха. Эти казалось бы простые вещи очень сильно влияют на наше общее самочувствие. Все это в комплексе поможет полноценно отдыхать, работать, высыпаться и поднять настроение. Тогда хроническая усталость отступит.

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