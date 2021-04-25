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Экс-юрист Трампа и 2020 год: кого и за что наградили "Золотой малиной"

25 апреля, 00:29

Юлия Безпечная

Рекордсменом антипремии в этом году стал режиссерский дебют австралийской певицы Сии, фильм которой отметился сразу в трех номинациях

В США в субботу, 24 апреля, прошла виртуальная церемония антипремии "Золотая малина-2021", которую традиционно вручают накануне "Оскара" за сомнительные достижения в сфере кино. Изюминкой нынешнего мероприятия стало присуждение антинаграды прошлому году.

Об этом сообщает BBC.

Рекордсменом нынешней "Золотой малины" стал режиссерский дебют австралийской певицы Сии, ее фильм "Музыка" отметился сразу в трех номинациях. Правда, худшим фильмом стал все-таки не он, а документалка "Абсолютное доказательство", в котором утверждается, что на президентских выборах 2020 года были подлоги.

Также в двух номинациях засветился бывший юрист экс-президента Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который сыграл небольшую роль в картине "Следующий фильм о Борате".

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Полный список призеров "Золотой малины 2021" выглядит так:

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