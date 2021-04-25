Экс-юрист Трампа и 2020 год: кого и за что наградили "Золотой малиной"

Рекордсменом антипремии в этом году стал режиссерский дебют австралийской певицы Сии, фильм которой отметился сразу в трех номинациях

В США в субботу, 24 апреля, прошла виртуальная церемония антипремии "Золотая малина-2021", которую традиционно вручают накануне "Оскара" за сомнительные достижения в сфере кино. Изюминкой нынешнего мероприятия стало присуждение антинаграды прошлому году.

Об этом сообщает BBC.

Рекордсменом нынешней "Золотой малины" стал режиссерский дебют австралийской певицы Сии, ее фильм "Музыка" отметился сразу в трех номинациях. Правда, худшим фильмом стал все-таки не он, а документалка "Абсолютное доказательство", в котором утверждается, что на президентских выборах 2020 года были подлоги.

Также в двух номинациях засветился бывший юрист экс-президента Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который сыграл небольшую роль в картине "Следующий фильм о Борате".

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Полный список призеров "Золотой малины 2021" выглядит так:

худший фильм – "Абсолютное доказательство";

– "Абсолютное доказательство"; худший актер – Майк Линделл, "Абсолютное доказательство";

– Майк Линделл, "Абсолютное доказательство"; худшая актриса – Кейт Хадсон, "Музыка";

– Кейт Хадсон, "Музыка"; худшая актриса второго плана – Мэдди Зиглер, "Музыка";

– Мэдди Зиглер, "Музыка"; худший актер второго плана – Руди Джулиани, "Следующий фильм о Борате";

– Руди Джулиани, "Следующий фильм о Борате"; худший актерский дуэт – Руди Джулиани и застежка-молния на его брюках "Следующий фильм о Борате";

– Руди Джулиани и застежка-молния на его брюках "Следующий фильм о Борате"; худший режиссер – Сия, "Музыка";

– Сия, "Музыка"; худший римейк, плагиат или сиквел – "Дулиттл";

– "Дулиттл"; худший сценарий – "365 дней";

– "365 дней"; особый приз – 2020 год – как худший календарный год всех времен.

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