Бывшая Кличко добилась тюремного срока для своего парня

Бывшая возлюбленная Владимира Кличко актриса Хайден Паннетьери решила выйти из токсичных отношений со своим бойфрендом прошлым летом. Теперь он получил должное наказание за абьюз

Бывший парень 31-летней актрисы Хайден Панеттьери, которая призналась в чувствах к Владимиру Кличко, приговорен к тюремному заключению сроком в 45 дней. Брайан Хикерсон не раз применял насилие к Хайден и теперь его ждет четыре года испытательного срока.

Как сообщает издание People, по решению суда Брайан Хикерсон должен будет пройти обязательные курсы, где ему объяснят вред и негативные последствия домашнего абьюза.

Хейден Панеттьер и ее бойфренд Брайан Хикерсон / Фото: Getty Images Реклама

Были зафиксированы два случая, когда Брайан Хикерсон поднимал руку на актрису. Это произошло в 2019 и 2020 годах. Однако в первый раз не было свидетелей, поэтому обвинения были сняты. Второй раз случился 14 февраля, когда Хикерсона обнаружила полиция у дверей Паннетьери. Он был в состоянии алкогольного опьянения и признался, что Хейден выгнала его после того, как он ударил ее по лицу кулаком.

Напомним, что украинский боксер Владимир Кличко и американская кинозвезда Хайден Паннетьери помолвились в 2013 году и расстались спустя пять лет. При этом они остались в хороших отношениях, а их дочь – Кайя-Евдокия живет в Киеве с Владимиром.