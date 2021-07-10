Его зовут Степан и он из Украины. Как невозмутимый кот стал звездой TikTok (видео)

Наверняка вы видели десятки роликов, в которых кот, совершенно равнодушный ко всему вокруг, сидит за столом под музыку. Оказывается, он живет в Украине!

Украинский кот Степан стал звездой ТikTok / Фото: Скриншот из YouTube

Даже если у вас нет приложения TikTok, вы видели этого кота. Потому что ролики с ним давно вышли за пределы одной соцсети – их постят в Instagram, Youtube, а теперь и сюжет о животном сняли.

Этого кота зовут Степа и он живет в Харькове. Его видео – это жиза для каждого из нас. В них тоска, печаль и весь водоворот чувств, которые испытывают люди (а может, и коты). От этого контента хочется плакать и смеяться, а еще делиться ним с друзьями.

Как Степа стал знаменитым

Кот Степан равнодушно сидит рядом с ароматной пиццей. Это видео набрало почти 5000000 просмотров в TikTok, а в пять раз больше собрало видео, где он сидит на якобы на вечеринке и грустит под трек Дорна.

На аккаунты кота Степана в соцсетях подписаны тысячи поклонников, которых отчужденность усатого только влечет. С ним даже снимают дуэты в TikTok!

Хозяйка Степы – Анна – снимает его на телефон с первого дубля и в полной тишине, а потом накладывает в редакторе музыку. Идея, говорит она, родилась случайно.

Анна принесла домой пиццу, положила на стол. Рядом на свой любимый стул уселся Степан, но пицца его совсем не интересовала.

Анна признается, что о такой популярности своего домашнего любимца даже и думать не могла, когда 13 лет назад подобрала худого котенка возле рынка. Стефан вырос и превратился в солидного семикилограммового красавца.

В кадре меняются торты, пирожные, фрукты, коктейли... Неизменным остается лишь отношение кота – ему безразлично. На аксессуары Анна тратит кругленькую сумму. Фирменные галстуки и бабочки, вазы, живые экзотические цветы и светомузыку. Но пока на контенте не зарабатывает.

Подробнее о Степане и других животных-звездах смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, что в Instagram разлетелось видео с необычным животным – котопсом.