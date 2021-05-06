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10 неожиданных фактов о Джордже Клуни. У актера даже есть кровная связь с президентом Линкольном

6 мая, 10:37

Дарина Алексеева

Звезда "Скорой помощи", "11 друзей Оушена" и "От заката до рассвета" Джордж Клуни прошел немалый путь прежде, чем стать топовым актером Голливуда. Сегодня рассказываем любопытные факты о нем

/ Фото: filmaffinity.com, themoviedb.org

Сегодня Джордж Клуни, который со своей супругой Амаль поддержали Алексея Навального, празднует свое 60-летие. Получив широкую известность благодаря роли в сериале "Скорая помощь", Джордж Клуни оказался на вершине Голливуда, был награжден премиями "Оскар" и "Золотой глобус", а в 2009 году попал в 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Вот 10 фактов о Джордже Клуни, которые вы могли не знать.

Интересные факты о Джордже Клуни / Фото: Getty Images

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Джордж и Амаль Клуни / Фото: Getty Images

Ранее мы поделились 5 душевными кинолентами с Одри Хепберн, которой 4 мая исполнилось бы 92 года.

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