Джилл Байден появилась на публике в старом образе. Зато ей идет!

Помните, как Джилл Байден повторила образ Меган Маркл? В этот же раз первая леди США "процитировала" саму себя. На онлайн-встрече с семьями военнослужащих в Белом доме Джилл Байден появилась в фиолетовом костюме. В нем супруга президента ранее выступала на панельной дискуссии в Онкологическом центре Мэсси в Вирджинии.

Джилл Байден в Белом доме / Фото: instagram.com/flotus

Джилл Байден в центре Мэсси / Фото: instagram.com/vcumassey

В образ Джилл Байден внесла лишь незначительные коррективы — сменила сережки, а вместо сапог обула бежевые лодочки. Завершающей деталью стала маска с узором в тон.

Джилл Байден в Белом доме / Фото: instagram.com/flotus

Реклама

Джилл Байден в центре Мэсси / Фото: instagram.com/vcumassey

Интересно, что это не единственный фиолетовый наряд в гардеробе первой леди. В январе она посетила Национальную аллею в Вашингтоне в пальто и платье такого же цвета.

Джилл Байден / Фото: Getty Images

Говорят, что страсть к фиолетовому Джилл испытывает неслучайно. Цвет получают путем смешения красного и синего — цветов демократов и республиканцев. Таким образом, фиолетовые наряды на Джилл Байден могут символизировать единство.

Также читайте, что означает новая фраза to Meghan Marklе и как ее использовать.