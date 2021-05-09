Джамала поддержала супругу Лещенко, выступившую в Москве, но потом удалила комментарий

Жена Сергея Лещенко выступила на секс-позитивной вечеринке в Москве, что возмутило общественность – против Анастасии Топольской призывают ввести персональные санкции, а Лещенко – уволить из набсовета "Укрзалізниці".

Пока депутаты высказывали свое мнение о концерте DJ Nastia в Москве, Джамала ею восхитилась. Под последним постом в Instagram-аккаунте Топольской певица не сдержала свой восторг: "Ого! Что за красотка!", передает Буквы.

Изданию исполнительница также сказала, что всего лишь прокомментировала наряд Топольской. "Ну вот, что вы за люди? Скажите мне, пожалуйста. Вы настолько несправедливы, от этого захватывает дух. Я прокомментировала костюм. Что такое "Мутабор" – клуб в Киеве, или в Херсоне, я не знаю. Что вы раздуваете?", – ответила Джамала на вопрос, поддерживает ли она то, что Анастасия поехала играть в Россию.

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После в адрес Джа посыпались комментарии с обвинением в лицемерии, а затем она удалила свой комментарий на странице у DJ Nastia. Тем не менее у Анастасии Топольской и без того хватает гневных комментариев от пользователей соцсети.

"Деньги оккупантов кровавые поехала зарабатывать"

"Обслуга московии на работе"

"Пожалуйста, так и оставайтесь в Москве"

"вот дурная, оставайся у москалей"

Скриншот: instagram.com/nastia.dj

Скриншот: instagram.com/nastia.dj

Скриншот: instagram.com/nastia.dj

Анастасия Топольская на обвинения в Сети не реагирует, ровно как и ее муж. Ранее бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза обратился в Facebook к Лещенко и потребовал объяснить ситуацию с Топольской, на что тот якобы заблокировал Березу в соцсети.

Напомним, что в 2016 году Анастасия Топольская уже ездила в Москву давать концерт. Тогда она удивилась резкой критике со стороны украинцев.