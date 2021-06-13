Духов день: когда отмечается в 2021 году и что означает

Праздник Святого Духа / Фото: Pixabay
Следом за великим православным праздником Троицы наступает День Святого Духа, который в народе также окрестили Духов день. Что это за праздник и когда мы отмечаем его в 2021 году, читайте в нашей статье.
Читайте также: Церковные праздники и посты в июне-2021: подробный православный календарь
Духов день-2021: точная дата
День Святого Духа отмечается в православной церкви на 51-й день после Пасхи, т.е. на следующий день после Пятидесятницы.
Примечательно, что Духов день – это всегда понедельник.
Поскольку в 2021 году Святая Троица отмечается 20 июня, то Духов день наступит 21 июня . Причем, это будет выходной день – а все за счет празднования Троицы в воскресенье, которое, по украинскому законодательству, переходит на следующий понедельник.
В нынешнем году День Святого Духа совпадает с Днем летнего солнцестояния.
Духов день-2021: что означает
Этот христианский и народный праздник проводится в честь величия Пресвятого и Животворящего Святого Духа, т.е. одной из трех ипостасей единого Бога – Святой Троицы. Святой Дух – это лицо Троицы, через которое триединый Бог действует в человеке и церкви.
В день Пятидесятницы на учеников Христа сошел Святой Дух, и это событие было описано в Новом Завете в книге Деяний святых апостолов. В народе же верили, что в этот день земля – именинница, потому что именно тогда она была сотворена.
Смотрите видео, как поддерживать здоровье благодаря растениям:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.
Новости на эту же тему:Троицкая родительская суббота: дата и традиции поминального дня Выходные дни и праздники в июле 2021 года в Украине: подробный календарь День медика-2021 в Украине: когда празднуем День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник Петров пост-2021: когда начинается и сколько продлится Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине