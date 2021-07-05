Дочь Пугачевой и Галкина впечатлила Сеть актерским талантом: Сколько в ней очарования

Максим Галкин поделился кадрами, как его семилетняя дочь Лиза выразительно рассказывает стихотворение. Поклонники в восторге от нового видео

Дочь Аллы Пугачевой умилила Сеть на новом видео / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшки Гарри и Лиза, часто появляются в соцсетях родителей. Звездные наследники не стесняются камеры и всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты – поют, читают рэп, удивляют актерским талантом. На этот раз Максим Галкин решил поделиться в Instagram видео, на котором Лиза выразительно читает стих.

Младшая дочь Аллы Пугачевой появилась в кадре в нежно-розовом платье. Она сразу же уточнила, что стихотворение, которое она читает, написал Арсений Тарковский. Оно называется "Бабочка". Рассказывая стих, Лиза не забывала об интонации и жестикуляции.

Поклонники были очарованы ее актерскими способностями.

"Сколько в ней света и очарования"

"Талантище! Такая красотка. Я стараюсь не пропускать не один отрывок ваших видео. Прекрасная семья, прекрасное воспитание"

"Сама как солнышко, рассказывает и улыбка. И я слушаю и улыбаюсь. Так приятно смотреть на красавицу"

"Ну все! Или МХАТ или МГИМО"

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны.

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