Дочь онкобольной Заворотнюк обозвала "отморозками" хейтеров, которые писали гадости ее маме

25-летняя Анна Заворотнюк высказала свое мнение о людях, которые полтора года назад устроили нездоровый ажиотаж вокруг болезни звезды "Моей прекрасной няни"

Дочь онкобольной звезды "Моей прекрасной няни", Анна Заворотнюк, которая на днях заявила, что у нее проблемы с глазами, отреагировала на хейтеров, которые писали гадости ее маме.

В Instastories Анна пообщалась со своими подписчиками и поинтересовалась у них, писали ли они что-то негативное кому-то в соцсети. Одна из подписчиц девушки ответила, что однажды ответила на гадости, которые писали об Анастасии Заворотнюк, когда у нее обнаружили глиобластому.

Анна Заворотнюк / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Подписчица написала, что у ее отца тоже онкологическое заболевание, поэтому ответила хейтерам, которые писали гадости об Анастасии Заворотнюк.

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"Эти люди получат сполна. Говорить плохо, о человеке в таком состоянии, нужно быть настоящим отморозком", – поблагодарила подписчицу дочь Заворотнюк.

Согласно последней информации, Анастасия Заворотнюк сейчас пребывает в своем загородном доме под Москвой. Она уже давно не появлялась на люди, а недавно врач дал прогноз насчет ее будущего в кино и на ТВ.

Напомним, ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк потеряла весь свой бизнес.