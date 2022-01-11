Dior выпустят книгу, посвященную Джону Гальяно, стоимостью 6 тыс. грн. Что внутри

Dior представили книгу, посвященную дизайнам креативного директора Джона Гальяно / Фото: Коллаж: Сегодня

Модный дом Dior, амбассадором которого недавно стал 23-летний футболист Килиан Мбаппе, выпускает книгу, посвященную руководству креативного директора и известного британского дизайнера Джона Гальяно. Об этом пишет WWD.

Книга Dior John Galliano 1997-2011 стала пятым томом серии изданий, посвященных креативным директорам Dior. Она доступна на английском и французском языках.

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Dior выпустит книгу, посвященную дизайнам креативного директора Джона Гальяно / Фото: eu.assouline

Книга состоит из 448 страниц с фотографиями легендарных вещей Гальяно: от платья для принцессы Дианы на Met Gala 1996 года до образов из последней коллекции дизайнера для Dior в 2011 году. Ее написал один из кураторов Института костюма Музея Метрополитен Эндрю Болтон.

Книга Dior John Galliano 1997-2011 / Фото: wwd

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Dior и Джон во многом схожи: они упорные романтики и вдохновенные повествователи, они глубоко уважают историю, ценят и понимают творческие возможности высокой моды. Гений Джона расширял эстетическую речь Dior с помощью новейших трансформаций и согласовывал бренд с духом времени. Его работа в Dior олицетворяет фантазию и эскапизм 1990-х и начала 2000-х годов.

— поделился Болтон.

Что внутри книги Dior John Galliano 1997-2011 / Фото: eu.assouline

Книга Dior John Galliano 1997-2011 уже доступна для предварительного заказа. Официальный выпуск состоится 15 января.

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Что внутри книги Dior John Galliano 1997-2011 / Фото: eu.assouline

Напомним, что Гальяно покинул пост в Dior из-за неких антисемитских высказываний в состоянии алкогольного опьянения.

Стоимость книги — €195 (около 6 тыс. грн).

Что внутри книги Dior John Galliano 1997-2011 / Фото: eu.assouline

Что внутри книги Dior John Galliano 1997-2011 / Фото: eu.assouline

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