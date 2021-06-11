День медика-2021 в Украине: когда празднуем

В 2021 году в День медицинского работника в Украине отмечается еще несколько значимых государственных праздников

День медика / Фото: Unsplash

Июнь богат государственными и профессиональными праздниками. Одно из них – День медицинского работника Украины, который всегда отмечается в выходной день. Когда украинские медики празднуют свой день, какова история и значение этой даты, читайте в нашей статье.

Когда День медика-2021 в Украине

День медика в Украине ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. В 2021 году День медицинского работника в Украине выпадает на 20 июня.

Причем, это не единственный праздник. В этот же день будет отмечаться День отца в Украине, который также назначен на третье июньское воскресенье. А еще в 2021 году празднуется православная Троица, которая наступает через 50 дней после Пасхи. Так что в этот день украинцев ждет тройной праздник.

День медицинского работника в Украине: история и значение

День медицинского работника – это профессиональный праздник всех тружеников отрасли здравоохранения в Украине. В День медика медсестры, акушеры, санитары, лаборанты, фельдшеры, врачи получают поздравления и слова благодарности от пациентов за свою нелегкую и крайне ответственную работу. Значение медиков сложно переоценить, ведь их труд нацелен на поддержание хорошего здоровья задолго до момента рождения человека и на протяжении всей его жизни.

День медработников Украины был установлен в поддержку инициативы работников учреждений здравоохранения страны, согласно президентскому указу №281/94 от 3 июня 1994 года. Дата празднования определена на третье воскресенье июня.

Помимо Украины в этот же день свой профессиональный праздник отмечают медики Армении, Казахстана, Молдовы и других постсоветских стран.

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Это не единственный праздник медицинских работников. В первое воскресенье октября отмечается Международный день медика, а 12 мая свой профессиональный праздник отмечают медсестры.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.