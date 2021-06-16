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День летнего солнцестояния: главные обряды и ритуалы

16 июня, 17:41

Ольга Козачок

В День летнего солнцестояния 21 июня нужно умыться утренней росой для красоты и здоровья, а также встретить солнце на рассвете для благополучия и удачи в жизни

Празднование Дня летнего солнцестояния / Фото: Pexels

21 июня наступит День летнего солнцестояния. Считается, что этот самый длинный день в году обладает удивительной магией и особенной энергетикой.

В жизни людей солнце всегда занимало важнейшее место. И праздник летнего солнцестояния почитался в культурах многих народов. К примеру, у славян День летнего солнцестояния тесно связан с главным июльским праздником – Купалой. И лишь после перехода на григорианский календарь даты с самым длинным днем в году стали расходиться на две недели.

Издавна солнцеворот почитали язычники, потому что верили в чрезвычайную магию Дня летнего солнцестояния. Они верили, что в этот период объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух.

День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы

Древние поверья говорят, что в день летнего солнцестояния у людей появляется шанс изменить свою жизнь к лучшему. В этот день нужно веселиться и радоваться, дарить позитив, загадывать самые сокровенные желания, гадать на любовь, судьбу, перемены в жизни, и вскоре все исполнится.

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