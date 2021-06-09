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День летнего солнцестояния: главные традиции и приметы

9 июня, 14:53

Ольга Козачок

В День летнего солнцестояния сны бывают вещими, а загаданные желания исполняются

День летнего солнцестояния / Фото: Unsplash

Летнее солнцестояние в 2021 году произойдет 21 июня. День станет самым длинным в году, а ночь сократится до минимума. На какие интересные приметы стоит обратить внимание в этот период и какие традиции сохранились до нашего времени, читайте в нашей статье.

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Главные традиции Дня летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния / Фото: Pexels

День летнего солнцестояния: главные приметы

В этот день следили за погодой и другими природными явлениями, потому что они предвещали, каким будет оставшееся лето и можно ли рассчитывать на урожай.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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