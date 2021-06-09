День летнего солнцестояния: главные традиции и приметы

В День летнего солнцестояния сны бывают вещими, а загаданные желания исполняются

День летнего солнцестояния / Фото: Unsplash

Летнее солнцестояние в 2021 году произойдет 21 июня. День станет самым длинным в году, а ночь сократится до минимума. На какие интересные приметы стоит обратить внимание в этот период и какие традиции сохранились до нашего времени, читайте в нашей статье.

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Главные традиции Дня летнего солнцестояния

В День летнего солнцестояния небесное светило дарит Земле наибольший заряд энергии, света, и тепла за весь год. Важно провести этот день в радости и в хорошем настроении – это поможет притянуть к себе благоприятную энергетику.

Также важно встретить рассвет в День летнего солнцестояния и загадать желание – оно обязательно сбудется.

Издавна у большинства народов День летнего солнцестояния ассоциировался с возрождением и расцветом природы, а также особой магической силой ее главных стихий – огня, воды, растений.

Люди устраивали праздник в честь Солнца и старались провести время на природе, с песнями и хороводами у костров, плетением венков, гаданиями и гуляниями. Считалось, что такие ритуалы предопределят настроение и судьбу человека на весь следующий год.

Наши предки верили, что как раз на день летнего солнцестояния нужно собирать травы – они набирают силу и становятся особенно ценными и целебными. К примеру, мята и чабрец способны защитить от злых духов в самую короткую ночь в году. А самой сильной защитой от нечистой силы обладает зверобой.

День летнего солнцестояния / Фото: Pexels

Затем травы подсушивали и бросали в огонь, чтобы погадать. Низкий дым предвещал беды и неудачи, а если клубы поднимались вверх, это сулило здоровье и благополучие.

Незамужние девушки, желающие встретить суженого, весь день должны были носить в волосах живые цветы.

В честь летнего солнцестояния разжигали костры с живым огнем. А затем этим ритуальным пеплом удобряли землю – считалось, что так она подарит лучший урожай.

День летнего солнцестояния: главные приметы

В этот день следили за погодой и другими природными явлениями, потому что они предвещали, каким будет оставшееся лето и можно ли рассчитывать на урожай.

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Усыпанное звездами небо 21 июня – к грибному лету.

Пасмурная погода и дождь – к неурожайному и плохому лету.

Гром в День солнцестояния – к затяжной непогоде.

А вот обильная утренняя роса принесет щедрые дары природы.

Если умыться росой на рассвете, это принесет красоту и здоровье.

Считается, что в ночь на 21 июня сны могут быть вещими.

Встречи и решения этого дня – судьбоносные.

Чтобы получить благосклонность Солнца, надо надеть в этот день наряды оранжевого, золотого или желтого цвета.

В день летнего солнцестояния нельзя ссориться, скандалить, желать кому-то зла.

Испокон веков свадьба в этот день считалась хорошим знаком.

Люди, рожденные в День летнего солнцестояния – счастливые.

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