День летнего солнцестояния: что ни в коем случае нельзя делать

Главные запреты в День летнего солнцестояния / Фото: Unsplash

Близится День летнего солнцестояния, когда свет будет доминировать над тьмой по силе и продолжительности, а затем, увы, день пойдет на убыль. И хотя лето еще будет в самом разгаре, световой день постепенно будет уменьшаться.

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Считается, что этот переходной период отлично подходит для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, принять важное решение, сделать что-то важное, чтобы привлечь счастье и удачу. Однако этот день содержит в себе и множество запретов. Как правильно себя вести, что можно, а что категорически нельзя делать в День летнего солнцестояния, 21 июня, чтобы не навлечь на себя неприятности, читайте в нашей статье.

День летнего солнцестояния: что можно, а что нельзя делать

Постарайтесь не проспать рассвет в день летнего солнцестояния – это один из наиболее сильных моментов в энергетическом смысле. А еще это время загадать желание.

Не держите окна зашторенными, иначе солнце жизни в них не заглянет.

Вообще в этот день лучше отдать предпочтение живому огню и не пользоваться лампочками. Вечером зажгите свечи.

В разговорах старайтесь избегать формулировок с отрицанием "не". Пусть ваши фразы будут жизнеутверждающими.

Не стоит надевать в этот день черную одежду. Лучше отдайте предпочтение солнечным оттенкам, чтобы привлечь его энергию – желтый, красный, оранжевый цвет.

Ни в коем случае не подавляйте свои творческие порывы и желания. Считается, что природа в этот день сама диктует, что для вас лучше. Прислушивайтесь к интуиции.

При этом не поддавайтесь депрессивным эмоциям и желаниям. Им не место в вашей жизни, особенно в этот день. Отгоняйте от себя негатив, потому что он – проявление слабости и темной стороны дня.

Также в День летнего солнцестояния нельзя ссориться и кричать.

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