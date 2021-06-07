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День летнего солнцестояния: что ни в коем случае нельзя делать

7 июня, 17:41

Ольга Козачок

Не надевайте черную одежду и не закрывайте окна шторами

Главные запреты в День летнего солнцестояния / Фото: Unsplash

Близится День летнего солнцестояния, когда свет будет доминировать над тьмой по силе и продолжительности, а затем, увы, день пойдет на убыль. И хотя лето еще будет в самом разгаре, световой день постепенно будет уменьшаться.

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Считается, что этот переходной период отлично подходит для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, принять важное решение, сделать что-то важное, чтобы привлечь счастье и удачу. Однако этот день содержит в себе и множество запретов. Как правильно себя вести, что можно, а что категорически нельзя делать в День летнего солнцестояния, 21 июня, чтобы не навлечь на себя неприятности, читайте в нашей статье.

День летнего солнцестояния: что можно, а что нельзя делать

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