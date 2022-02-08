В метавселенной впервые пройдет Неделя моды. Как ее посетить

Неделя моды становится виртуальной / Фото: instagram.com/decentraland_foundation/

Новость о первом изнасиловании в метавселенной Цукерберга пошатнула веру в безопасность виртуального мира. Похоже, Metaverse и правда становится все больше похожей на осязаемую жизнь. Подтверждением тому стала и Неделя моды, которую запустили Decentraland.

Вскоре после Недели моды в Париже виртуальная 3D-платформа Decentraland запустила первую Неделю моды Metaverse, продвигая индустрию моды далеко в будущее. Поскольку в моде NFT, виртуальная взлетно-посадочная полоса является естественным прогрессом.

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Начиная с 24 марта, MFW позволит любому желающему увидеть предметы роскоши мирового класса из любой точки мира — билет не требуется. Бренды и инвесторы покупают цифровые участки земли для размещения всего: от шоу и музыкальных концертов до афтепати.

Участники MFW смогут покупать и носить цифровую одежду прямо с подиума с помощью кошелька Ethereum и настраиваемого аватара. Более того, некоторые коллекции также будут иметь физический аналог, что позволит покупателям владеть осязаемой версией своего дизайнерского сувенира.

В интервью Vogue Business Сэм Гамильтон, креативный директор Decentraland Foundation, сказал:

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Мы хотим помочь процессу адаптации, подтолкнуть к творчеству и показать всем, что возможно. Мы делаем это, чтобы показать сообществу и другим брендам: "Эй, Decentraland — это место для покупок, все носят крутую одежду, и бренды могут выпускать товары на платформе". Это способ привлечь больше людей на платформу и сделать ее более привлекательной для пользователей.

Увидеть модные показы онлайн можно будет на сайте Decentraland.

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