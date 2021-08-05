Что такое детокс – модный тренд или необходимость?

Суперфуд, таблетки, очистки печени лимоном и даже клизмы – эти и другие детокс-программы предлагают нам на каждом углу. Есть ли в этом необходимость – рассказала диетолог

Детокс - модный тренд, а не необходимость, уверена диетолог / Фото: Сегодня

Слово "детокс", которое у всех на слуху, трактуется как детоксикация – то есть выведение из организма токсинов, вредных, ядовитых веществ. Действительно ли наш организм не в состоянии избавляться от "шлаков" и токсинов, насколько эффективны всевозможные детокс-программы и чем может закончиться для человека бесконтрольный прием различных добавок, голодание и очистительные клизмы – помогла разобраться терапевт-диетолог Олеся Добрянская.

Олеся Добрянская / Фото: пресс-служба

Действительно ли в организме накапливаются шлаки

Медицина трактует детоксикацию, как лечение опасных для человека состояний: например, интоксикация ядами, алкоголем, передозировка наркотиков. Однако популярные детокс-программы не имеют с этим ничего общего, потому что нам предлагают избавляться "шлаков", якобы накопившихся в организме.

Что же происходит: нам предлагают, например, детокс-питание, которое построено на постоянном употреблении различных витаминизированных напитков, таблеток, фруктовых и овощных полосе. Или более радикальные методы – почистить печень или кишечник уксусом, лимоном, маслом, активированным углем или вообще сделать курс очистительных клизм.

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Для этого даже открываются целые детокс-клиники и SPA-центры. Все детокс и авторские методы очистки организма придуманы не для оздоровления человека, под прикрытием заботы за пациентом просто зарабатывают. Как еще продать зубчик чеснока за 500 грн?

Сейчас если ты не детоксишся – ты как минимум не продвинутая, как больше и не беспокоишься о своем здоровье. И чем больше в рекламе очистных методов используется таких слов, как medical, healthy, natural organic, тем лучше внушает доверия. Но работает современный детокс по принципу волшебной палочки.

Это когда существуют какие-то действия по непонятным механизмом, якобы приносят случайный эффект воспринимается как магия. Все это, конечно, замечательно, но очень оторвано от реальности и здравого смысла.

Получается, что печень и другие органы чистить не нужно?

Чтобы очиститься, можно сходить в душ или в туалет, но с организмом не совсем верная история. Вот смотрите, у нас существуют детокс-органы, это кожа, печень, легкие, кишечник и почки. Самый (и доказано) для них детокс – это физическая активность, отказ от вредных привычек, стрессопротекция, достаточный сон, рациональный режим труда и отдыха, здоровое питание, личная гигиена.

Если какой-то из этих органов не справляется, развивается заболевание, которое требует лечения, а не детокс.

Печень – это действительно природный фильтр нашего организма. Но в ней ничего не накапливается, как и в почки не застаиваются "шлаки". Если действительно происходит сильная интоксикация организма, то печеночные клетки – гепатоциты "вступают в бой", некоторые из них погибают. Тогда печень нужно не чистить, а лечить!

И лечение всегда состоит из двух моментов: устранить повреждая и разрушающее причину (алкоголь, некоторые лекарства и т. д.) и восстановить орган (лекарственными препаратами). Поэтому смысла в "очистных" детокс методах нет. Тоже – по кишечника: его микробиота (полезные бактерии) регулируют иммунный ответ, аллергические реакции и не только, пока микробиом очень масштабно изучается.

В специальных "очистных" детокс методах нет необходимости / Фото: unsplash.com

Безусловно, если постоянно питаться нездоровой пищей, жить в экологически плохих условиях, курить и постоянно принимать алкоголь, находитися в постоянном стрессе – это физиологическая система очистки организма может страдать. Но, это, как уже сказано, происходит уже на этапе того или иного заболевания.

И не всегда такие состояния проявляются любыми симптомами. Но зато всегда требуют обращения за медицинской помощью, а не детокс-программы.

А как же очистительные клизмы и "лечебное" голодание?

Различные по составу растворы клизмы и техники очистки кишечника – та же гидроколонотерапия (когда за раз в прямую кишку вливают ведро воды) могут помочь только тем, кого беспокоят запоры или вздутие. И то, как временная мера.

При запорах правильно было бы найти причину (синдром избыточного бактериального роста, гипотиреоз, долихосигма, гиподинамия итд), откорректировать питание, запустить моторику кишечника и при необходимости назначить кратковременный курс слабительных средств.

Процедуры же промывание могут ухудшить состояние, вымывая "шлаки" в кавычках мы грубо вмешиваемся в микробом вымывая полезные бактерии. Вообще опасны, если в кишечнике существуют инфекция. А на печень такие процедуры вообще никак повлияют.

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Голодание – это вынужденная мера при остром панкреатите в качестве примера. У людей практически с любыми болезнями кишечника (такие состояния приводят к росту бактерий) всегда будет вздутие. И если в надежде "очиститься" ничего не есть, то ферментам нечего будет расщеплять, а бактериям вырабатывать газы, человек временно испытывает облегчение.

Вздутие при воспалительных заболеваниях кишечника возникает от любой пищи, не имея четкого н & # 39; связи с моментом приема пищи. Такие люди годами страдают в поисках источника проблемы, "сидят" на строгой FODMAP диете, злоупотребляют биологически активными добавками (которые кстати в большинстве гепатотоксичные), возлагают большие надежды на суперфуд, но не идут обследовать кишечник. Они идут его чистить!

А чем плохи суперфуды, разве они не полезны?

Безусловно, регулярное употребление овощей и фруктов, богатых клетчаткой, полезно и необходимо. Но как средства очистки различные Суперфуд (многие из которых стоят баснословных денег) не идут ни в какое сравнение с системами, которые уже заложены в нашем организме. И этого вполне достаточно.

Конечно в любой растительной пище существуют клетчатка, которая необходима нам для нормальной работы кишечника и разнообразия микробиом (это очень важно). Но повальное увлечение ягодами годжи, семенами чиа, конопли или ростками пшеницы, которые настаиваются / завариваются / комбинируются или съедаються в сыром виде, не заменит рационального сбалансированного питания.

Безусловно, овощи и фрукты полезны и нужны в рационе / Фото: Depositphotos

Если с помощью таких Суперфуд вы хотите максимально "почиститься", то придется сесть за раз килограмм 50 таких семян или ростков. Чтобы получить достаточную концентрацию действующего вещества. Зачем, если это уже давно придумано в виде пищевых добавок? Но любая добавка предназначена безосновательно, принесет только вред.

И это, к сожалению, мы, врачи, наблюдаем на пациентах в виде токсических гепатитов. Этот вопрос в данный момент остро поднимается на всех гастро-конференциях так как среди молодого населения стремительно растет популярность бесконтрольного употребления большого количества БАДов (биологически активных добавок). Большинство биологически активных добавок гепатотоксичные, не говоря уже когда их пьют горстями.

Как же паразиты, глисты – их же тоже нужно профилактически "чистить"?

К сожалению, совет "соблюдение гигиены" не удовлетворяет современного пациента. А это и существуют лучшая профилактика. Врачи ни в коем случае не отрицают существования паразитов, но их нужно для начала диагностировать, а потом лечить. А не "чистить" или "выгонять". После таких "виганянь" потом печень действительно необхідно медикаментозно детокситы – то есть лечить.

Как же тогда избежать проблем с интоксикацией?

Хочется ответить популярной поговоркой "Чисто не там, где метут, а там, где не сорят". Например, если человек заболел вирусным гепатитом, то важно не "чистить" печень, теряя время, а как можно скорее начать курс медикаментозной терапии. Но определить болезнь, диагностировать и назначить лечение может только доктор!

И к тому же интоксикация это не то, что нам вдруг придумалось, потому чувствуем усталость или выпадают волосы. Интоксикация имеет соответствующую клиническую картину: тошнота, рвота, диарея, лихорадка итд.

Если вы своевременно лечите проявленную острую или хроническую патологию. Если вы рационально, разнообразно и регулярно питаетесь натуральными цельными продуктами таким образом ваш рацион богат всеми полезными веществами. белки, полиненасыщенные жирные кислоты, медленные углеводы, витамины, минералы, антиоксиданты, поле фенолы, биофлаваноиды итд. – то переживать не стоит.

Вы – здоровый человек, соответственно никаких дополнительных детокс-программ не требуется. Желание же "почиститься" возникает у нас тогда, когда из всех сторон массовой информации нам об этом твердят – здесь важно критическое мышление человека, умение анализировать информацию, оценивать ее на истинность, а сомнительную подвергать проверке.

Если у вас навязчивое желание "почиститься", то следует обратиться к психотерапевту / Фото: Depositphotos

В практике встречаю физически и психически здоровых людей, которые под влиянием ложной информации в соцсетях "прислушиваются" к своему организму находя все новые и новые симптомы загадочной болезни. Тоже стоит отметить, что навязчивый страх загрязнения может быть симптомом серьезных психологических и даже психиатрических проблем.

Тогда врачу важно вовремя направить пациента к психотерапевту или даже психиатра. Закончу такими словами – в этой жизни очистить можно только душу. Желаю нам всем здоровья и здравомыслия.

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