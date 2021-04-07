Что нужно знать об иммунитете, чтобы самостоятельно помогать своему организму оставаться здоровым

В интервью "Сегодня" эксперт-иммунолог Людмила Осипова рассказала об общем состоянии иммунитета украинцев, а также о том, как в условиях всемирной пандемии защититься от коронавируса и как самостоятельно помочь своему организму оставаться здоровым.

Осипова Людмила Станиславовна , заведующая лабораторией клинической иммунологии, к.м.н., доцент, автор более 350 публикаций, соавтор 2 учебников (1 из них национальный учебник), автор 2 учебных пособий и 6 монографий, имеет 2 изобретения, активно выступает докладчиком на международных конференциях. Член европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), член Украинской школы молекулярной аллергологии и иммунологии (USMAI).

- Как вы считаете, почему в 21-м веке человечество столкнулось с неизвестной ранее формой гриппа – Covid -19 – и уже год не может остановить эпидемию? Почему он оказался настолько сильным и опасным для человеческого организма?

- Человечество с эпидемией сталкивается не впервые. Вспомним хотя бы эпидемию чумы, оспы, "испанки" и эпидемию туберкулеза, которая была в начале 20-го века. Эпидемии посещают человечество каждые 100-150 лет. Коронавирусы известны уже давно, человечество с ними свыклось, мы выработали базовый иммунитет, мы с ним живем, а коронавирус переносим как легкую простуду. Но когда происходит мутация, тогда полностью меняется структура вируса, тогда возникает эпидемия. Это касается не только коронавируса, но и, например, гриппа. К этому типу вируса Sars Cov2 у нас нет защиты, поэтому и происходят такие массовые случаи заболевания или смерти.

Когда европейцы завоевывали Америку, этнические племена вымерли до 90 процентов из-за того, что завоеватели привезли на континент банальный грипп. Потому что у коренного населения не было никакого фонового иммунитета. Поэтому Sars Cov2 – это просто новая мутация. Нельзя сказать, что и в дальнейшем не будет эпидемий – они будут. Какой-то вирус будет мутировать и снова вызовет такую глобальную эпидемию. Это не что-то такое небывалое, чего на земле раньше не происходило.

- Это правда, что свиной и птичий грипп были намного опаснее и количество летальных исходов было больше?

- Действительно, птичий грипп был более опасный. И смертность от него была намного выше – до 40 процентов. Но его плюс был в том, что он не так быстро и легко передавался между людьми. В мире было доказано что-то около тысячи случаев заболеваний от птичьего гриппа H5N1. А от свиного гриппа в 2009-м тоже было достаточно большое количество смертей. А Covid-19 передается быстро между людьми.

- Сейчас даже при легкой простуде у человека сразу возникает страх – а не коронавирус ли это? Как по-вашему, сколько процентов украинцев уже переболело коронавирусом?

- В нашей лаборатории мы обследовали сотрудников на иммуноглобулин G к SarsCov2 и выяснили, что даже те люди, которые якобы не болели или переболели каким-то ОРВИ в легкой форме, имеют IgG в крови. Поэтому, возможно, около 40-50 процентов населения Украины и переболело. Но мониторинга никто не вел, поэтому я не могу этого утверждать с полной уверенностью. Все болеют в разных формах: кто-то в легкой, кто-то на ногах переходил и даже не заметил, а кто-то переболел в тяжелой форме. Это зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы каждого человека.

- Как бы вы оценили общее состояние иммунитета украинцев? И можно ли сравнивать иммунитет украинцев, финнов, поляков, итальянцев? Есть такое понятие "иммунитет нации"?

- Может быть, не совсем правильно сравнивать иммунитет разных наций. Общее состояние иммунологической реактивности в Украине не очень хорошее. У нас страна с невысоким доходом населения. А все-таки на иммунитет влияет полноценное питание, здоровый образ жизни, белковое голодание. Если люди недостаточно получают белков, от этого ослабевает организм.

Я могу судить по своим пациентам – наблюдается своеобразная эпидемия – народ массово сидит на каких-то диетах: либо вегетарианцы, либо веганы, либо на безглютеновой диете, даже если у них для этого нет показаний. Всем этим они только вызывают нутритивные нарушения организма, которые очень плохо влияют на иммунитет. А ведь животные белки – это те кирпичики, которые строят нам иммунитет. Даже те люди, которые имеют возможность полноценно питаться и вести здоровый образ жизни, даже они специально себя истязают.

Весь мир уже год живет в условиях эпидемии Covid-19, в условиях стресса. А стресс считается очень мощным механизмом, снижающим иммунитет. К сожалению, информационная политика построена так, чтобы больше напугать людей. Особенно это было год назад, если мы вспомним, в самом начале. Конечно, надо говорить об эпидемии, но лучше больше объяснять.

А народ напугался, народ не знает ответа. Народ начинает строить себе стрессовые фантазии. И все это привело к еще большему снижению иммунитета. Поэтому, вполне возможно, сейчас новые мутирующие штаммы будут давать более тяжелые течения. Именно потому, что общий иммунитет в обществе снизился из-за длительного стресса.

- Насколько иммунитет и иммунная система сегодня изучена?

- Изучена достаточно глубоко, несмотря на то что иммунология – самая молодая дисциплина в медицине. Иммунология настолько быстро развивается, что если мы посмотрим на представления об иммунологии десятилетней давности, то наука продвинулась намного вперед. Да, мы достаточно много знаем, но не всегда можем влиять на это.

- Нередко можно слышать фразу "у меня упал иммунитет". Иммунитет действительно может падать?

- Иммунитет не падает, а снижается. Если мы говорим об иммунологической реактивности, она имеет свойство снижаться. Причем существуют как бы циклические ритмы иммунной реактивности в зависимости от времени года. Весна – это физиологическое снижение иммунитета. Даже если мы здоровы, в этот период наш иммунитет все равно слабее.

- Как мы можем самостоятельно помочь нашей иммунной системе?

- Мы хотя бы должны делать то, что от каждого из нас зависит: нормальный образ жизни, нормальное питание. Хотя бы принимать препараты или биологически активные добавки, которые нам помогут поддержать иммунитет. Вообще, лучшее лечение – это профилактика. Если мы будем относиться к себе бережно и заботиться о себе, то мы действительно можем не заболеть или заболеть в легкой форме. Есть такой препарат "Виусид" – он относится к биологически активным добавкам. Это совершенно потрясающая добавка! В свое время, когда ее только придумали (а она известна уже больше десяти лет), о ней очень хорошо отзывался Люк Монтанье – французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии. А лауреаты Нобелевской премии просто так ничего не хвалят.

Что особенного в этом "Виусиде"? Его основная составляющая – это активированная глицирризиновая кислота, главная составляющая корня солодки. Но тогда было бы все просто – взяли корень солодки, сделали отвар или экстракт и все было бы хорошо. Но, к сожалению, отвар или экстракт корня солодки не настолько эффективный. Мы знаем много препаратов, которые в естественном виде недостаточно эффективны, а если их активировать, они проявляют высочайшую активность и хорошо действуют.

Есть много публикаций в научной литературе о том, что эта активированная глицирризиновая кислота (в том числе в составе "Виусида") была полезна еще при первом SARS (SARS – тяжелый острый респираторный синдром) в 2002-2003-м годах.

Все мы зациклились на SARS, но никто не думает, что существует много других вирусов – например, вирус герпеса, который активируется весной, потому что это оппортунистическая инфекция, которая "поднимает голову" на сниженном иммунитете. Ведь герпес не всегда проявляется высыпаниями на теле, очень часто человек просто чувствует общую усталость.

Сейчас много публикаций о том, что на фоне коронавируса герпесы протекают тяжелее, обостряются чаще. Поэтому, чтобы не болеть тем же герпесом или держать его в состоянии ремиссии, нужно следить за состоянием иммунитета.

В этом препарате "Виусид", кроме глицирризиновой кислоты, есть еще аргинин, комплекс витаминов, янтарная кислота и глюкозамин. Давайте разберем, кто что из них делает.

Аргинин – это аминокислота, которой нутрициологи поют дифирамбы! Было доказано, что достаточное употребление аргинина снижает риск инфекций бактериальных и вирусных почти в два раза. Японцы давным-давно включили в комплексную терапию препараты с аргинином, особенно онко-пациентам.

Следующий компонент – это глицин. Он тоже обладает противовоспалительным действием. Если с глицином принимать препараты, которые плохо влияют на печень и почки, то он как раз способен удержать отрицательное влияние. Для глицина доказано – он способствует выравниванию цитокинов и уменьшению интерликина-6. Чтобы читателю было понятно, цитокины – это сигнальные белки. Другими словами – клетки разговаривают между собой с помощью цитокинов. Очень важно не просто простимулировать иммунную систему, а важно применять те препараты, которые удерживают баланс в организме. Просто иммуностимуляторы в данных реалиях применять ни в коем случае нельзя. Потому что мы перестиммурируем эти противовоспалительные цитокины и можем ухудшить течение процесса.

Еще одна составляющая "Виусида" – это цинк. Недостаточность цинка в организме дает дополнительный риск возникновения вирусных и бактериальных инфекций. Цинк является очень мощным антиоксидантом.

В плане антиоксидантов здесь есть еще витамины группы В, витамин С в сбалансированном количестве. В нашем организме происходит процесс тканевого дыхания, вследствие чего возникают свободные радикалы. В нормальном количестве организму они нужны. Но курение, стресс, неблагополучная экология, плохая еда способствуют накоплению избытка свободных радикалов. Антиоксиданты как раз стабилизируют этот процесс. Именно антиоксиданты заставляют наш иммунитет хорошо работать, поддерживают нас в хорошем виде, препятствуют старению.

Есть еще очень важное составляющее "Виусида" – это глюкозамин. Все мы знаем, что это хондропротектор. Но для него были выявлены очень интересные действия, такие как позитивные влияния при герпетической инфекции. Это было потрясающее открытие.

Это препарат, который позволит нам не перестимулировать иммунную систему, а поддержать в нормальном состоянии иммунитет.

- Можно ли "Виусид" принимать без назначения врача?

- Да, можно, это же биологически активная добавка. Принимается она с профилактической целью один пакетик в сутки.