Будто одногодки: Пономарев впервые за долгое время показал их с Мозговой старшую дочь Зою (фото)

Александр Пономарев показал редкий снимок с дочерью / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr
Знаменитый украинский певец Александр Пономарев, который ранее объяснил, почему украинское жюри низко оценило выступление Латвии на "Евровидении", показал очень редкий снимок со своей дочерью Зоей.
Зоя – не биологическая дочь Александра, а ребенок его экс-супруги Алены Мозговой от предыдущих отношений. Тем не менее Пономарев считает девушку родной.
На своей странице в Instagram Александр опубликовал снимок с Зоей и поздравил всех с праздником.
"Ко мне приехала дочка и мы вместе поздравляем вас с праздником Вознесения Господнего! Христос Воскрес!" – подписал публикацию артист.
Александр Пономарев и его дочь Зоя / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr
В комментариях под постом многие поклонники написали в ответ Александру десятки приятных слов и тоже поздравили с праздником:
- Будто одногодки!
- Браво вашему творчеству и умению оберегать семейные ценности. Особая благодарность за христианский посыл. Дочка красавица!
- Красивое фото.
- С праздником! И вам с дочкой хорошего отдыха!
- Красивая дочь!
Александр Пономарев 10 лет состоял в отношениях с украинским продюсером, дочерью певца Николая Мозгового – Аленой Мозговой. В 1998 году у пары родилась дочь Евгения. Сейчас девушка проживает в Португалии.
В 2006 году Александр женился на Виктории Мартынюк, в браке с которой родился сын Александр. Мальчик появился на свет в 2007 году. Пономарев и Мартынюк расстались через пять лет после рождения сына.
Сейчас Александр Пономарев не раскрывает какие-либо подробности о своей личной жизни.
"Я не буду говорить, есть ли вдохновительница. Это моя личная жизнь, я ее уже не афиширую. А какая она должна быть – как боженька управит, такой она и должна быть. Я уже пару раз афишировал и понял, что это неприятно. Я не хочу об этом говорить", – рассказывал ранее Александр в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".
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