Британец потратил 150 тыс. долларов, чтобы стать похожим на участника корейской группы BTS

Люди во многих странах мира готовы тратить баснословные деньги ради того, чтобы после ряда пластических операций перевоплотиться в своих знаменитых кумиров

Оли Лондон и Пак Чимин / Фото: скриншот, instagram.com/btsjimin

Они тратят сотни тысяч долларов на пластические операции, чтобы быть похожими на своих кумиров. Подправляют не только лицо, но и фигуру. Идут на это и женщины, и мужчины.

У принца Гарри чисто случайно нашелся его "двойник", который не делал ничего со своим лицом. А вот у участника безумно популярной южнокорейской группы BTS Пак Чимина в Британии тоже есть "клон", но парень хорошо постарался, чтобы быть похожим на своего звездного кумира.

31-летнего мужчину зовут Оли Лондон и он просто без ума от южнокорейского артиста. Чтобы стать хоть немного похожим на Чимина, Оли сделал себе 15 операций, потратив на них 150 тысяч долларов.

"В глубине души мне не нравится то, что я вижу в зеркале. Поэтому я постоянно пытаюсь себя изменить. Никогда не чувствовал себя достаточно красивым", – заявляет Оли Лондон.

Оли Лондон / Фото: instagram.com/londonoli

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Оли активно ведет страничку в Instagram, где на него уже подписано 300 тысяч человек. Парень называет себя небинарной личностью или гендерквиром – это означает, что Оли не определяет свой гендер исключительно как как мужской или женский.

"Да, я идентифицирую себя как кореец. Да, я небинарный. Да, я похож на Чимина. Но ничто из этого не должно быть причиной изгнания меня из общества, дегуманизации меня и поводом для того, чтобы заставлять меня стыдиться того, кем я являюсь – небинарным корейцем", – пишет в Instagram Оли Лондон.

Но не только Оли увлекается пластикой ради того, чтобы стать похожим на кумира. В видеосюжете ниже узнайте о филиппинце, который стал как две капли воды с Суперменом, а также об американке – копии Ким Кардашьян.

Ранее мы писали о том, что у Меган Маркл появился двойник.