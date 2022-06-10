Больничный во время войны – как оформить и получить, что должен сделать врач

Больничный во врем войны можно оформить и получить как в электронном так и в бумажном виде / Фото: freepik.com

Во время войны с Россией мы, увы, не перестали болеть, наоборот – медицинская помощь может понадобиться чаще. Если возникает необходимость оформить больничный – то принцип остался прежним, информируют в МОЗ Украины.

Сначала нужно обратиться за медпомощью, когда врач фиксирует вашу нетрудоспособность, он сам создает медицинское заключение в системе Е-health. Если изначально вы обращались к узкопрофильному специалисту со свей проблемой, то уже не нужно повторно обращаться к своему семейному врачу.

Реклама

Если заболели, то сначала нужно обратиться за медпомощью, врач фиксирует вашу нетрудоспособность / Фото: freepik.com

В том случае, когда заболевший работает официально, ваш больничный лист появится в электронном реестре листков нетрудоспособности. Больничный будет доступен как для вас, так и для вашего работодателя. Если же вы не трудоустроены официально, то в реестре вашего бюллетеня не будет. А факт того, что трудоспособность временно утрачена, сможет подтвердить сформированное врачом медицинское заключение.

Также ваш врач может выдать бумажный больничный, если у него нет технической возможности создать электронный вариант. Чтобы больничный (а также пособие по беременности и родам) оплатили, используются все те же механизмы, что и до войны. Но с рядом нюансов.

Реклама

Ваш врач может выдать бумажный больничный, если у него нет технической возможности создать электронный вариант. / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже если работодатель не смог обработать ваши документы и подать заявление-расчет по местоположению из-за боевых действий, он обязан назначить вам помощь. Тем более, если в месте, где вы находитесь, нет оккупации. Для получения соцстрахования необходимо обратиться в любое удобное для вас отделение Фонда, имейте при себе:

больничный лист в бумажном виде или знайте номер электронного бюллетеня

копии 1-4, 11-16 страниц паспорта или страницы с соответствующей информацией другого документа, удостоверяющего личность;

справку о присвоении РНОКПП (регистрационного номера карты налогоплательщика), то есть ваш ИНН.

Справка о взятии на учет как внутриперемещенного лица (ВПО) не нужна, но лучше ее иметь при себе, могут попросить показать. Средства перечисляются на специально открытый текущий счет или личную банковскую карту, следить за состоянием финансирования вы можете онлайн в телеграмм-канале Фонда.

Реклама

Также мы писали, как спасти психику во время войны и вернуть себе радости жизни – совет психолога.