Базовые критерии выбора ноутбука: как не переплатить

Ноутбук – отличное решение, когда вам не хватает функционала и эргономичности планшета, но в то же время важно сохранить мобильность при выполнении компьютерных задач.

В то же время каталог ноутбуков – это не две-три модели, а широчайший ассортимент техники, которая разительно отличается ценником, производительностью, габаритами и дополнительными опциями.

Ноутбук – отличное решение, когда нужна мобильность при выполнении компьютерных задач. Фото: Hype.tech

Основные виды "железа" внутри

Несмотря на обилие терминологии и показателей, все "железо" внутри ноутбука можно условно разделить на несколько категорий:

материнская плата – важная базовая микросхема, на которую крепится все остальное;

процессор – с определенным количеством ядер и тактовой частотой;

"рабочая" память – ОЗУ;

память-хранилище – ПЗУ;

видеокарта – встроенный графический чип или отдельная плата (дискретная);

дополнительные блоки – Wi-Fi, Bluetooth, USB, вебкамера, динамики и т.д.

Мощность и производительность конкретной модели зависят не от какого-то конкретного показателя, а комплекса характеристик, возможности разных комплектующих работать с максимальной отдачей в связке друг с другом.

Как выбирать характеристики

Процессор отвечает за вычислительную мощность. Образно говоря, чем больше тактовая частота и количество ядер, тем быстрее и больше задач одновременно сможет решать ноутбук. Если устройство нужно для решения базовых офисных задач, то подойдет почти любой процессор с двумя ядрами.

Оперативная "рабочая" память также влияет на производительность, особенно если вы пользуетесь "прожорливыми" приложениями. Объем памяти показывает, какими массивами информации техника сможет оперировать во время работы, выгружая и подгружая данные. Лучше, чтобы у ноутбука было минимум 2-4 Гб памяти DDR3, DDR4 или свежее для решения базовых задач. Больше Гб – еще лучше.

Память-хранилище – это место, где хранится информация, программы, игры, фото и видео, текстовые, системные и прочие файлы. HDD хранилища более вместительные, но работают медленнее, SSD – более шустрые, но и более дорогие. Есть ноутбуки, где установлены сразу два хранилища двух типов – одно для хранения данных, другое, более быстрое, для ОС и программ.

Экран и батарея

Экран – это тоже важно. Бюджетные модели предлагают разрешение и контрастность, которых хватит для офисных задач, интернета, видео в обычном разрешении. Чем выше показатели цветопередачи и разрешения – тем дороже экран. На стоимость также влияет тип матрицы.

Главный показатель аккумулятора – его тип и емкость. Чем больше емкость – тем дольше время автономной работы, но итоговое количество часов "без подзарядки" зависит еще и от уровня потребления энергии комплектующими. Мощное "железо" может тратить заряд быстрее.