Протесты и аншлаг: смотрите фото и видео с концерта Басты в Киеве

25 июня в столичной StereoPlaza состоялся концерт российского рэпера Баста. Сегодня вечером запланирован еще один

Как прошел первый концерт Басты в Киеве / Фото: instagram.com/bastaakanoggano, facebook.com/sternenko

Минувшим вечером в Киеве прошел концерт скандального российского рэпера Басты, который поддержал российскую агрессию и незаконную оккупацию Крымского полуострова.

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У клуба StereoPlaza, где выступал музыкант, собрались не только его фанаты, но и активисты, которые пришли с плакатами и агитировали против проведения концерта.

Протестующие держали плакаты с надписями "Баста поддержал оккупацию Крыма", "Баста финансирует российскую армию", "Баста – путинская шестерка", а также скандировали "Басту геть!".

В какой-то момент рядом с толпой кто-то бросил дымовую шашку.

Несмотря на это, концерт, как мы уже написали выше, состоялся. Баста собрал аншлаг в киевском концерт-холле, а сегодня, 26 июня, запланировано его повторное выступление. Завтра рэпер также намерен отыграть шоу в Одессе.

Видео концерта Басты в Киеве появились в соцсетях, в том числе и в Instagram-акаунте рэпера.

К Басте на сцене присоединился T-Fest (украинский рэпер Кирилл Незборецкий). Он работает с лейблом Gazgolder, который принадлежит Басте.

А это видео от фанатов Басты (чтобы посмотреть их все – свайпайте влево):

Что за конфликт с Бастой?

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступал в оккупированном Крыму. В 2017 году ему запретили въезд в Украину за нарушение украинского законодательства при посещении полуострова.

В 2020 году запрет аннулировался по истечению срока. В пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины сообщили, что Баста может свободно приезжать в Украину.

Ранее мы также писали, что СБУ просила включить Басту в черный список.