Артиллерия или стрельба – как действовать во время обстрела

Во время артиллерийского или стрелкового обстрела, авиационного налета важно найти убежище и запомнить алгоритм действий / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

В зависимости от вида обстрела важно знать алгоритм действий – бежать ли в подвал или прятаться в ванной комнате. Как вести себя во время артобстрела или обстрелов стрелковым оружием, рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информбезопасности Минкультуры и информполитики.

Что делать во время артобстрела?

Если вы живете в зоне боевых действий, то в первую очередь нужно укрепить окна (например, клейкой пленкой) – это поможет избежать разлета обломков стекла. Желательно также окна закрыть, например, мешками с песком или массивной мебелью.

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Во время минометного обстрела или авиационного налета важно не оставаться в многоэтажках, на лестничных площадках и т.д. Подвалы панельных домов, автозаправки, тоже плохое укрытие.

Во время стрельбы лучше спрятаться в защищенном помещении, даже в ванной, а при артобстреле закрывайте голову, уши и открывайте рот, чтобы избежать контузии / Фото: mil.gov.ua

Если артобстрел случился, когда вы в пути, то падайте на землю, ищите выступ или хотя бы в небольшое углубление. Бетонные конструкции (кроме тех, которые могут обрушиться или загореться), траншеи, неглубокие подземные колодцы, широкие трубы водостока и канавы тоже подходящее укрытие. Спасти от контузии и травм поможет закрытие головы и ушей (уши можно закрыть руками), также не бойтесь открыть рот.

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Что делать при обстреле из стрелкового оружия

Во время стрельбы лучше спрятаться в защищенном помещении (например, в ванной комнате или даже залезть в саму ванну). Когда это невозможно, следует лечь, прикрывшись предметами, способными защитить вас от обломков и пуль.

При обстреле ракетами и бомбардировке не выходите из укрытия, не подождав хотя бы 10 минут после завершения обстрела / Фото: mil.gov.ua

Если вы попали под стрельбу на открытом месте, лучше упасть на землю и закрыть голову руками. Эффективной защитой будет любой выступ, даже тротуар, углубление в земле или канава. Укрытием также может стать бетонная мусорная урна или ступеньки крыльца.

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Не прячьтесь за автомобилями или киосками – они часто становятся мишенями, – говорится в памятке,-.Где бы вы ни находились, тело держите в максимально безопасном положении. Сгруппируйтесь, лягте в позу эмбриона. Развернитесь ногами в сторону стрельбы, прикрыв голову руками и открыв рот, чтобы близкий взрыв не причинил вреда барабанным перепонкам. Ждите, пока стрельба не утихнет, а выстрелов не будет хотя бы в течение 5 минут.

Что делать при обстреле ракетами и бомбардировке

Снаряд или ракету можно заметить и успеть отреагировать: так, залп реактивной установки хорошо виден. Ночью это – яркая вспышка на горизонте, а днем ​​– дымные следы ракет. Прячьтесь в подвале или в другом углубленном помещении. Выбирайте место в углу между несущими стенами и недалеко от окон и дверей, чтобы мгновенно покинуть дом в случае попадания снаряда.

При обстреле ракетами и бомбардировке прячьтесь в подвале или в другом углубленном помещении, лучше -в бомбоубежище / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Не выходите из укрытия, не подождав хотя бы 10 минут после завершения обстрела, ведь после залпа обычно ведется уточнение результатов стрельбы и корректировка огня или изменение позиции.

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