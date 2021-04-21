Анна Панова впервые показала лицо своей дочери Миланы: фото

Ведущая телеканала "Украина" впервые стала мамой больше года назад. На новом трогательном фото она позирует с дочкой и супругом

Ведущая новостей "Сегодня", которые выходят на телеканале "Украина", Анна Панова на своей странице в Facebook показала фото, на котором позирует вместе с супругом Александром и их годовалой дочкой Миланой. Малышка родилась больше года назад. И уже теперь вместе с мамой и папой украсила первую в своей жизни обложку. Семья снялась для журнала "Теленеделя".

По словам Анны, это был довольно волнительный момент – во время фотосессии ее дочь все время плакала.

"На этом фото Милка только-только перестала плакать. А натянутые родительские улыбки пытаются это как-то замаскировать. Моя храбрая девочка за период пандемии (то есть за всю свою жизнь!) не выбиралась дальше ближайшего парка. И потому растерялась в огромном пространстве залов фотостудии, среди снующих туда-сюда незнакомых людей", – написала Анна.

Анна Панова с мужем и дочерью / Фото: Facebook-страница Анны Пановой Реклама

Панова отметила, что Милана залезла на руки родителей и "плакала как никогда", но позже ситуация наладилась.

Анна Панова вышла замуж за Александра Каменца 27 апреля 2018 года. Беременность телеведущая не афишировала. Она впервые стала мамой 30 марта 2020 года.

Ранее Анна Панова рассказала, как изменилась она сама после рождения Милы.