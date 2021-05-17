Лидер Машины времени Макаревич заставил поклонников аплодировать стоя – он собрал полный зал в Полтаве

Музыкант продолжает гастроли по Украине и в этот раз выступил в Полтаве. Поклонники очень тепло приняли артиста и помимо оваций вручали ему цветы

Андрей Макаревич в Полтаве / Фото: instagram.com/andrey_makarevich_official

Российский певец, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который ранее удивил ответом о борще, собрал целый зал слушателей на концерте в Полтаве. Артист опубликовал короткий ролик, который был снят в конце его выступления – зал аплодировал стоя.

По словам Андрея Макаревича, люди в зале сидели в соответствии с карантинными требованиями. Однако в конце они вскочили на ноги и громко благодарили музыканта. Ролик появился в официальном Instagram-аккаунте артиста.

Андрей Макаревич в свою очередь тоже поблагодарил публику за прием.

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"Спасибо нашим чудесным зрителям!", – написал музыкант.

Андрей Макаревич в Полтаве Видео: instagram.com/andrey_makarevich_official

Ранее Андрей Макаревич поделился впечатлениями от увиденного в Украине.