alyona alyona – не бодипозитивщица, а Топалов ненавидит толстых: почему всех беспокоит чужая фигура (видео)

/ Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/alyona.alyona.official, instagram.com/efilonova

Комфортно чувствовать себя в своем теле с любым весом, а также воспринимать тела других людей такими, какие они есть – именно эти простые месседжи транслирует понятие "бодипозитив". Если анализировать украинский шоу-бизнес, то наиболее известная звезда, которой его приписывают – alyona alyona.

Сама реперша с большой осторожностью относится к этому термину: "У меня не было никакой идеи пропаганды бодипозитива. Поэтому прошу всех: не вешайте на меня это! Я просто такая, какая есть. Я говорю, что я себя приняла, но я не пропагандирую идти, бороться, бить морду тем, кто назовет вас толстым".

Алена говорит, принятие себя к ней пришло не сразу. До 20 лет она пыталась похудеть с помощью различных диет, но вовремя поняла, что ее самочувствие важнее любых стандартов красоты.

Лицо красивое, но стоит похудеть – такой совет дали пользователи Instagram ведущей и блогеру Елене Филоновой. В марте она отправилась отдыхать на Мальдивы и, конечно, начала публиковать фото в купальнике. Подписчики решили, что фигура Елены не соответствует устоявшимся стандартам красоты и поторопились ее об этом известить.

Елена Филонова

Фото: instagram.com/efilonova

"Мне общество постоянно навязывает что-то свое! Мол, очень нужно похудеть. А вы меня вблизи видели? Касались? Изучали мой организм? Нет! Почему тогда решили, что я должна быть такой, какой вы пытаетесь меня представить? Я сама знаю, какой хочу быть!", – ответила хейтерам Филонова.

Этими словами она точно обозначила, что принимает свое тело таким, какое оно есть и кайфует от своего телосложения.

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"Моя идеальность – в моей не идеальности", – такие слова написала певица Настя Каменских в своем Instagram. Она решилась показать общественности свои фотографии многолетней давности и нынешние.

NK

Фото: instagram.com/kamenskux

"Я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя. Сейчас я пришла к тому, что мы должны, нет, мы просто обязаны любить себя! Неважно, сколько килограммов мы весим. Главное – это стремление и желание становиться лучше и любить себя", – заявила Каменских.

Ранее в своих интервью Настя поддерживала бодипозитив. Но также не пренебрегала спортом и правильным питанием. И не ради общепринятых стандартов, а ради собственного здоровья. Певица уже несколько лет активно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни.

Впрочем, подписчикам звезды этого мало – они хотят общепринятый стандарт 90-60-90. Но Каменских на это не обращает внимания.

Бодишеймеры в шоу-бизнесе

Певец Влад Топалов неоднократно становился объектом травли в Сети из-за высказываний о бодипозитиве. Несколько лет назад он опубликовал фото на фоне девушки с лишним весом, написав: "Сколько мороженого она съела?!", и сразу стал "бодишеймером".

Скриншот: instagram.com/vladtopalovofficial

Скриншот: instagram.com/vladtopalovofficial

Ну, а самая известная противница бодипозитива – Ксения Собчак. Ее слова о том, что она не любит толстых людей, растиражировали ли все издания. Тогда Ксения объясняла, если человек не имеет никакого хронических заболеваний и других проблем со здоровьем, то не имеет права не заботиться о себе.

Кто из звезд прав, а кто – нет, решайте сами. Главное – будьте здоровы.