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8 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

8 июня, 07:25

Ольга Козачок

Всемирный день океанов – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 8 июня

8 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 8 июня? Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки. Апостолов от 70-х Карпа и Алфея – в православном календаре. Карпов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 8 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 июня.

Какой сегодня праздник

8 июня в православной церкви чтится память апостолов от 70-х Карпа и Алфея, мучеников Аверкия и Елены, святого Иоанна Психаита, исповедника, мученика Георгия Нового.

В народе 8 июня почитался Карп Карполов. Как понятно из названия, в этот день рыбаки отправлялись на рыбный промысел.

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Приметы на 8 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 8 июня

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