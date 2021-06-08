8 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

8 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой сегодня праздник, 8 июня? Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки. Апостолов от 70-х Карпа и Алфея – в православном календаре. Карпов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.
Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 8 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 июня.
- Всемирный день океанов (World Ocean Day) – экологический праздник ООН, который нацелен на привлечение внимания к проблемам Мирового океана и защиту обитателей морей.
- Международный день домохозяйки и домохозяина – праздник всех людей, любящих уют и порядок в доме и посвятивших себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей.
- Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга (World Brain Tumor Day) - отмечается с 2000 года с целью повышения осведомленности людей и распространения методов лечения этого заболевания.
Какой сегодня праздник
8 июня в православной церкви чтится память апостолов от 70-х Карпа и Алфея, мучеников Аверкия и Елены, святого Иоанна Психаита, исповедника, мученика Георгия Нового.
В народе 8 июня почитался Карп Карполов. Как понятно из названия, в этот день рыбаки отправлялись на рыбный промысел.
Приметы на 8 июня
- в Карпов день хорошо ловится рыба карп;
- если на Карпа много комаров – июнь будет дождливым;
- в день Карпа полезно дышать целебным воздухом цветущего шиповника.
Интересные и важные события в Украине и мире 8 июня
- 1668 – Петр Дорошенко избран гетманом Украины.
- 1824 – день рождения стиральной машины.
- 1869 – день рождения пылесоса.
- 1947 – впервые открыто судоходство по всему Днепру.
Кто родился 8 июня
- 1891 – Одри Мэнсон, американская модель, актриса театра и кино.
- 1810 – Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист.
- 1910 – Джон Вуд Кэмпбелл, американский писатель-фантаст.
- 1951 – Бонни Тайлер, английская рок-певица.
- 1977 – Канье Уэст, американский рэпер.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.
Новости на эту же тему:Когда День молодежи-2021 в Украине: дата и выходные Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника День Конституции Украины: дата и выходные в 2021 году Выходные дни и праздники в июне 2021 года в Украине: подробный календарь Церковные праздники и посты в июне-2021: подробный православный календарь