75-летний пенсионер в одежде внука стал звездой Instagram (фото)

Дедушка из Германии стал иконой стиля для более чем миллиона подписчиков. Мужчина позирует в модных кроссовках и худи

Популярный блогер Янник Дифенбах из Германии предложил своему дедушке перейти на уличный стиль в одежде, тот согласился и неожиданно стал звездой Instagram. Сейчас немцу 75 лет, и он – икона стиля для более чем миллиона подписчиков.

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Фото: Instagram | Jannik

"Я спросил дедушку, не хочет ли он примерить мою одежду, и он согласился! Он выглядел хорошо и чувствовал себя комфортно. Поэтому мы сделали несколько снимков и загрузили их в Instagram", – рассказывает Янник Дифенбах.

Фото: Instagram | Jannik

По словам парня, сначала его дедушка не знал, что произошло, поскольку не понимал социальных сетей. Но время шло, и люди начали узнавать его на улицах и просили сфотографироваться.

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Фото: Instagram | Jannik

"Все подписчики были просто в восторге от дедушки и просили новых фотографий", – утверждает Дифенбах.

Фото: Instagram | Jannik

Стиль блогера со временем трансформировался. Раньше мужчина выбирал необычные образы только для фотографий, но сейчас он не может выйти на улицу, не надев пару своих любимых кроссовок и модного худи.

Фото: Instagram | Jannik

Фото: Instagram | Jannik

Фото: Instagram | Jannik

Напомним, 75-летний Гюнтер Крабенхефт и его подруга 70-летняя Бритт Канья прославились в интернете как самая модная парочка пенсионеров в Германии. Они часто ходят по улицам Берлина в неординарных нарядах.

Кроме этого, ранее студент по имени Анджело показал снимки самых модных бабушек Италии.