На что потратить "тысячу Зеленского": 7 хороших книг января

Книги, которые стоит прочесть на праздничных выходных / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступил Новый год 2022, а это значит, что нас ждут праздничные выходные! Наступят длинные зимние вечера в уютной домашней атмосфере. Мы уже видим себя закутанными в теплые пледы, за чашкой ароматного чая и с хорошей книгой в руках.

Приятный бонус, с 19 декабря вакцинированные от коронавируса украинцы могут получить 1000 гривен от правительства. Потратить ее можно также на книги.

Реклама

О том, какие книги выбрать, нам рассказала настоящий книжный блоггер Надя Панченко.

Весь год мы откладываем книги и фильмы на "когда будет время". И как раз в новогодние праздники большинство из нас имеют пару свободных вечеров, когда можно выдохнуть и спокойно почитать.

Но как выбрать среди огромного разнообразия книг и не прогадать?

Реклама

Предлагаем подборку из семи историй на разный вкус – от "ледяных" триллеров и детективов до романтических комедий и вдохновляющих биографий.

Дженні Колган "Різдво в Капкейк-кафе"

Немного мелодрамы, атмосферы праздника в большом городе и более 20 рецептов праздничных десертов ждут вас в этой истории.

Владелец кафе-кондитерской в Лондоне Исси накануне Рождества остается одна. Ее парень отправляется в командировку в Нью-Йорк, а она едва успевает справляться в своем уютном кафе. Не стоит и говорить, что разлука вовсе не пользуется влюбленным, каждый из которых имеет амбициозные планы по поводу своего будущего и ответственность перед другими.

Реклама

Дженні Колган "Різдво в Капкейк-кафе" / Фото: yakaboo.ua/ua

Не меньшие испытания ждут и остальных героев книги. Они все разные, но все равно имеют непростые жизненные обстоятельства и не всегда принимают правильные решения.

Но, возможно, как раз волшебная атмосфера Рождества поможет каждому из них обрести свое счастье.

Ден Сіммонс "Терор"

Книга, от которой кровь стынет в жилах не только от того, что действия происходят в Арктике, но и от атмосферы фантастического триллера.

Жуткости этой истории добавляет еще и то, что ее основой стало вполне реальное событие – экспедиция Джона Франклина в середине 19-го века. Два корабля отправились на поиски северного прохода через Северный Ледовитый океан, однако впоследствии известия от них перестали приходить. Остатки судов и мертвых членов экипажа нашли только в 2014 году. Причинами гибели всей команды учёные называют болезни, голод и обморожение. Но Дэн Симмонс выложил свою версию, где соединил и приключения в стиле Джека Лондона, и мистику, и детектив, и религию, и, неожиданно, любовную линию.

Дэн Симмонс "Террор" / Фото: yakaboo.ua/ua

Фредрік Бакман "Ведмеже місто"

Жителей небольшого городка на севере, где царит холод и снег, согревает мысль только об их юношеской команде по хоккею. Кажется, что игроки-подростки вот-вот одержат вожделенную победу. Однако даже в такой глуши существуют место довольно незаурядным страшным событиям. Так происходит и в Бьёрнстаде. Преступление испытывает жителей на крепость и честность. Автор заставляет задуматься и о своих героях и читателях, что же важнее для родителей – справедливость или безопасность собственного ребенка? Что победит – ответственность или слепая любовь?

Фредрік Бакман "Ведмеже місто" / Фото: yakaboo.ua/ua

Социальная драма Бакмана придаст холоду нордическим описаниям местности и жара от человеческих страстей и испытаний духа.

Чарльз Діккенс "Різдвяна історія"

Книга-притча Диккенса уже много лет остается некой лакмусовой бумажкой, которой не помешает воспользоваться каждой из нас хотя бы раз в год. Классическая история о дядюшке Скрудже, к которому приходят три призрака – прошлого, настоящего и будущего – помогает нам сверить часы своей совести. Ведь если как ни перед началом нового года стоит оглянуться на все, что мы сделали в текущем и понять, какие последствия это мало. Возможно, именно эта дробь самоанализа поможет составить планы на следующий год более взвешенно и осознанно.

Чарльз Діккенс "Різдвяна історія" / Фото: yakaboo.ua/ua

Меггі Нокс "Обмін на Різдво"

Праздничный ром – именно то, что нужно для беззаботного чтения на праздники. История рассказывает о двух близнецах, имеющих талант к кулинарии и, необычно, хорошие отношения между собой. Чарли работает на телевидении ведущей кулинарного шоу, Касс – руководит семейной пекарней. Накануне Рождества происходит мало приятное и неожиданное событие – Чарли получает сотрясение мозга и теряет ощущение вкуса и запаха (отголосок наших подобный времен). И до выздоровления девушки договариваются поступить как большинство близнецов в детстве – поменяться местами. В предпраздничной суматохе это сделать довольно непросто, и конечно героинь будет ждать много приключений и испытаний, а читателей – живая и уютная история.

Меггі Нокс "Обмін на Різдво" / Фото: yakaboo.ua/ua

Агата Крісті "Вбивство у "Східному експресі"

Знаменитый Эркюль Пуаро и его не менее знаменитое дело. Кроме того, что детективы хорошо и быстро читаются почти в любое время, они еще и очень хорошо умеют отвлекать нас от обыденности и личных проблем. А "Убийство в "Восточном экспрессе" еще и переносит нас в путешествие по заснеженной Европе в комфортабельном купе в интересной мультинациональной компании. Казалось бы, такое изысканное общество – лучшие попутчики, и никто не ожидает, что произойдет убийство, а кто-то из них окажется преступником. Никто кроме проникновенного детектива Пуаро, который проведет расследование и разоблачит убийцу.

Агата Крісті "Вбивство у "Східному експресі" / Фото: yakaboo.ua/ua

Метью Макконагі "Зелене світло"

Около 35 лет известный актер ведет дневник и откровенно пишет о том, что происходит в его жизни. Прекрасный пример того, как звезда мирового масштаба пишет о себе без пафоса, наставлений и пренебрежения. Его история, как и собственная жизнь, порой смешна, иногда трагическая, со взлетами и падениями, полна увлечениями и поисками себя. Именно такие мемуары вдохновляют и развлекают в то же время, и в отличие от книг типа "10 способов стать супер-пупер", могут непринужденно помочь.

Метью Макконагі "Зелене світло" / Фото: yakaboo.ua/ua

Мэтью Макконахи заставит вас смеяться и плакать, а возможно немного по-другому взглянуть на свою жизнь и изменить в ней что-то к лучшему.

Читайте также: Топ-20 популярных книг, которые украинцы купили за "тысячу Зеленского"