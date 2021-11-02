5 песен группы Artik & Asti, которые стали жизненными для многих поклонников

Еще вчера основной темой для разговоров были новые коронавирусные правила, которые действуют в Киеве с 1 ноября. Сегодня в списке ТОП – распад группы Artik & Asti. Вспомним песни исполнителей, которые стали для тебя утешением и шпаргалкой, как действовать в жизни. Конечно, если ты ценитель песен группы.

1 – "Девочка, танцуй"

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И напомнила себе, что ты сильная и независимая. После прослушивания трека твой вечер не обошелся без посещения бара. Ты заказала алкоголь, чтобы минимизировать душевную боль, хотя понимала, что выпивка – это не выход. Пока официант наливал виски в бокал, ты добавила бывшего парня в черный список. И поняла, что слова из песни Artik&Asti стали референсом для проведения твоего вечера.

2 – "Грустный дэнс"

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Ты пришла на вечеринку, где все развлекаются вокруг и радуются. Но не ты, потому что у тебя нерешенные любовные проблемы с партнером и отношения, не имеющие будущего. Несмотря на это, ты пытаешься танцевать под DJ-сети со своими друзьями и не показывать, что настроение на нуле.

Но следующий выбор DJ – "Грустный дэнс". Эмоции после услышанного трека переполняют, и ты "ловишь" печальку на вечеринке. После песни понимаешь, что под грустный дэнс ты отпустила мыслями свою любовь.

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3 – "Последний поцелуй"

Твои отношения длились долго, но у них не было будущего. И ты решила их завершить! Вдохновение на непростой шаг пришло после прослушивания песни "Последний поцелуй". Ибо слова с трека были слишком жизненными:

Как не любить, как мне забыть тебя Просто уйти, но в этот раз навсегда С тобой завязать, нас уже не спасти Опять и опять мы на краю пропасть

4 – "Миллениум"

Ты включаешь эту песню, чтобы успокоить себя. Ибо твой парень снова не понял намеков о новом iPhone и доставке пиццы в 00:00. Но после прослушивания романтической песни Artik & Asti, ты прекращаешь злиться, ибо слова – это еще та романтика. И они описывают твоего партнера на 99,9%:

Все твои тату, ямочки на щеках Сильные уступки, нежность в глазах Правду в словах, даже если злюсь Так все равно люблю

5 – "Никому не отдам"

В юном возрасте ты была уверена, что следующие строки из песни для тебя актуальны до конца жизни:

Всё, что мне нужно ночью и днем Быть с тобой вдвоем, вдвоем, вдвоем

Сегодня ты понимаешь, что время для себя – это отличная возможность отдохнуть друг от друга. И заняться собственным делом, которое принесет прибыль и позволит реализовать свои амбиции.

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