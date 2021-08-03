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5 топовых вещей от Тома Дейли — олимпийского чемпиона, который вяжет

3 августа, 16:02

Юлия Ткачук

Золотой призер Олимпиады в Токио вяжет свитеры для собак, диваны для котов, свитеры и платья для друзей

Том Дейли со своим собакой в свитерах, связанных собственноручно / Фото: Instagram Том Дейли

Несколько дней весь мир обсуждает, как Олимпийский чемпион-гей на трибуне вязал свитер. 27-летний Том Дейли во время женского турнира по прыжкам в воду вязал свитер для собачки своих друзей. Об этом атлет рассказал в своем Instagram.

Британский спортсмен по синхронным прыжкам в воду уже давно увлекается вязанием. Том ведет страничку в соцсетях, посвященную своим работам.

Так, Том связал чехол для своей золотой медали, которую одержал на Олимпиаде в Токио – 2020.

Среди работ прыгуна есть свитеры, платья, жилетки, кардиганы, плавки, и модные в этом сезоне топы-кроше. Дейли не обходит вниманием и домашних любимцев – кроме свитеров для собачек он вяжет и крошечные кресла для котиков.

Мы выбрали 5 самых красивых вещей из работ Тома, которые можно связать самому для близких.

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Источник: Instagram Том Дейли

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