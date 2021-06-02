5 микроэлементов, важных для здоровья глаз: в каких продуктах их искать

Омега-3, пектины и другие элементы, без которых портится зрение, должны быть в рационе каждого. Нам важно регулярно есть морковь, виноград, яблоки и не только

Чтобы зрение было острым, нам нужны продукты с пектинами, лютеином и Омега-3 / Фото: unsplash.com

Глаза – не только зеркало души, благодаря именно этому органу мы воспринимаем более 80% информации. Для профилактики глазных болезней и сохранения остроты зрения важно включать в рацион продукты, богатые определенными микро, макроэлементами и витаминами. Что это за элементы и какие продукты помогут сохранить здоровье глаз – рассказала врач-офтальмолог высшей категории Марина Пфаффингер.

Какие же витамины и микроэлементы важны для глаз и где их искать?

1.Важный элемент для здоровья наших глаз – это пектины или растворимая пищевая клетчатка. Поэтому эти растительные полисахариды обязательны, чтобы поддержать здоровье сетчатки глаз и сохранить зрение. Максимально богаты пектинами яблоки, особенно кожура этих плодов. Также много растворимой пищевой клетчатки в овощах и фруктах оранжевого, желтого и зеленого цвета.

Нужными для зрения пектинами богаты яблоки, а b-каротином – морковь / Фото: unsplash.com

2.Не менее важны для зрения Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Благодаря им снижается сухость глаз, оказывается противовоспалительный эффект, снижается риск развития дегенеративных изменений, связанных со старением. Мы привыкли, что больше всего Омега-3 кислот находится в рыбе, но забываем или вообще не знаем, что есть продукт, который еще более богат жирными полиненасыщенными кислотами. Это льняное масло. Поэтому любимые овощные салаты можно начать заправлять льняным маслом вместо подсолнечного. Отличный способ получить и пектины, и Омега-3, а если салат с морковью – то также b-каротин.

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3. В-каротин или провитамин А называют чуть ли не самым главным витамином для здоровья глаз. В организме провитамин А преобразуется в непосредственно витамин А. А богата им любимая многими морковь. Но каротин сам по себе плохо усваивается организмом, поэтому морковь лучше есть вместе с жирами – сливками или как сказано выше – маслом, можно со сметаной, сыром.

4. Обновляться сетчатке глаза естественным образом помогают пигменты лютеин и родопсин. Эти элементы также повышают остроту зрения, а богаты ими ягоды. Лидер по содержанию лютеина и родопсина – черника: эта ягода издавна известна, как один из лучших продуктов для поддержания здорового зрения. Ягодный сезон в Украине стартовал, поэтому самое время включить в свой рацион эти полезные продукты.

5. Защищает сетчатку глаза от губительного воздействия ультрафиолета элемент ресвератрол. А чтобы организм его успешно синтезировал, необходимо получать достаточно антоцианидов и флавоноидов. Максимально много их в винограде, особенно виноградных косточках. Добавляя виноград в рацион регулярно, можно снизить вред не только ультрафиолетовых лучей, а также плохой экологии.

Кстати, немало споров ведется на счет употребления с этой же целью красного вина. Если вы поваляете себе алкоголь, то помните, что увлекаться не стоит – достаточно один-два бокала в неделю.

Изучайте состав вин, от порошковых лучше отказаться. Но помимо полезных для зрения продуктов не забывайте также проходить профилактические осмотры у офтальмолога.

А зачем проверять зрение, если ничего не беспокоит?

Регулярное посещении офтальмолога, особенно если вам уже 40+ поможет вовремя заметить и успеть предотвратить любые негативные процессы в глазах. Ведь помочь победить болезнь на ранней стадии, когда зрительные функции еще высокие, гораздо легче.

Когда уже резко падает зрение, ухудшается качество "картинки" и т. д., поправить состояние очень трудно, особенно на запущенных стадиях. И одними полезными продуктами здесь не обойтись.

Даже если вы ведете здоровый образ жизни и рационально питаетесь, не игнорируйте профосмотры. Ведь некоторые офтальмологические болезни наследственные, мы постоянно "висим" в смартфонах или ноутбуках, а это тоже сильно портит зрение. Поэтому если вам больше, чем 35 лет и вы ни разу не были у офтальмолога, либо что-то беспокоит, снизилась острота зрения – посетите врача.

Напомним, что ранее мы писали, как снизить вред от гаджетов для глаз.