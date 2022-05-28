От кассира до премьер-министра-миллениала: 5 фактов о лидере Финляндии Санне Марин

Санна Марин - 36-летняя премьер-министр Финляндии / Фото: Коллаж: Сегодня
Киев посетила премьер-министр Финляндии Санна Марин, она также побывала в Ирпене и Буче и обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским военную поддержку Украины. Рассказываем, что нужно знать об одной из самых популярных политиков в мире.
1. Самая молодая глава правительства в мире
Санну Марин назначили премьер-министром Финляндии 10 декабря 2019 года – после того, как ее предшественник Анти Ринне сложил свои полномочия в результате политического кризиса, справиться с которым ему не удалось. На тот момент Санне было 34 года, и она стала самой молодой главой правительства в мире.
Политическую карьеру Марин начала в 20 лет, вскоре вступила в Социал-демократическую партию Финляндии. В 2012 году ее избрали в городской совет Тампере. С 2014 года она была вторым заместителем председателя Социал-демократической партии, а в 2019-м получила должность министра транспорта и связи.
2. Однополая семья
Санна родилась в Хельсинки в бедной семье. Родители быстро развелись, и Санна выросла в однополой семье. Своего отца после развода родителей она видела только раз.
В интервью изданию Menaiset Санна Марин призналась, что в начале 2000-х в Финляндии не было принято говорить об однополых браках.
Молчание было самым трудным. Невидимость вызвала чувство некомпетентности. Нас не признавали настоящей семьей или равными с другими. Но надо мной не очень издевались.
3. От кассира до премьер-министра
Упорство и труд Санны доказывают, что нет ничего невозможного. Девушка росла в городе Темпере на юге Финляндии. Подростком она подрабатывала в пекарне, была кассиром. В 2012 году она закончила местный университет по специальности административное управление. Интересно, что Санна стала первой в ее семье, кто получил высшее образование.
4. Политик для поколения Instagram
36-летняя Санна Марин – одна их самых популярных политиков в мире. За ее жизнью в Instagram следят более 600 тысяч подписчиков. Политик активно ведет свой аккаунт и делится достаточно откровенными снимками и постами, что редкость.
Например, Санна выставляет на всеобщее обозрение личные снимки со свадьбы, постит свои фото, где она кормит дочь грудью, делает селфи, ест пончики, сидя на бордюре в центре любого города, рассказывает, что ест на завтрак, а также снимается для глянца.
Сама Санна не видит в этом ничего особенного и говорит:
Я просто хочу быть честной и быть собой. Мне так гораздо легче.
5. Символ прогресса
Именно благодаря Санне, выросшей в однополой семье и выступающей за равные права для всех, Финляндию называют центром новой прогрессивной политики. Когда Санна заняла должность премьер-министра, ее дочери не было и двух лет. В декретный отпуск по уходу за ребенком отправился ее муж Маркус Ряйккенен.
Санна – настоящий прогрессивный лидер своей страны. Она борется за права женщин не словом, а делом – в ее кабинете министров 12 женщин и 7 мужчин, выступает за равные права для всех и поддерживает ЛГБТ-сообщество. Ее личный вызов – стремление Финляндии стать углеродно-нейтральной к 2035 году, а мечтает Санна о полном искоренении сексизма.