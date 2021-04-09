43-летний бывший порноактер идет в депутаты с необычной программой

43-летний Филипп Танзер из Германии, который ранее снимался в порно под псевдонимом Логан Маккри, поменял работу и стал пожарным, а теперь мечтает о карьере политика. Мужчина намерен на государственном уровне бороться с популяризацией порнографии.

Об этом сообщает таблоид Daily Record.

Филипп утверждает, что людей нужно предупреждать о потенциальном вреде порнографии для взрослых и детей. "Порно следует рассматривать как алкоголь или никотин. Использование подобных фильмов на уроках сексуального воспитания также недопустимо", – заявил он.

Фото: Philipp Tanzer | Instagram

Танзер также вспомнил, как потерял пятерых друзей из порноиндустрии: кто-то совершил самоубийство, другие умерли от передозировок наркотическими веществами.

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"Я не испытывал особого трепета к подобным картинам. Сниматься в порно решил ради денег. Хотя должен признать, что встречал на съемках интересных людей, с которыми было приятно общаться", – отметил бывший порноактер.

Фото: Philipp Tanzer | Instagram

В настоящее время мужчина живет в Шотландии и работает пожарным. В мае он намерен принять участие в выборах и стать региональным депутатом.

Фото: Philipp Tanzer | Instagram

Напомним, ранее мы писали, как порносайт создал идеальную секс-куклу на основе запросов пользователей Сети. Также были названы самые частые ошибки при поиске порно.