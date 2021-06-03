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4 секрета для вкусной брюссельской капусты и лучшие рецепты

3 июня, 12:31

Ирина Маслова

Ее нужно готовить на высоких температурах и без пергамента

Брюссельская капуста Фото: instagram.com/nedobrie_keto_fei/

Брюссельская капуста – одна из самых вкусных представительниц своего вида. Ее жарят на сковороде, запекают в духовке с сыром или другими овощами, готовят суп и пекут киши. Вот это все – прекрасный вариант для оригинального, полезного и, главное, быстрого ужина. Ниже – секреты по приготовлению хрустящей и нежной брюссельской капусты и 3 рецепта с ней.

4 секрета по приготовлению брюссельской капусты, запеченной в духовке

Брюссельская капуста на сковороде

Брюссельская капуста с беконом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Капусту опустить в кипящую подсоленную воду и варить до готовности, примерно 15 минут (вода должна все время бурно кипеть).
  2. Откинуть на дуршлаг, остудить холодной водой, обсушить.
  3. Растопить масло на сковороде, выложить капусту и обжарить, аккуратно помешивая, посолить, поперчить.
  4. Жарить до готовности, украсить зеленью.

Брюссельская капуста с горгондзолой и орехами

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Фото: instagram.com/kateryna_mitskevichus/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. С капусты убрать верхние листья. Отварить на пару 15 минут.
  2. Переложить в огнеупорную форму, посолить, выложить сверху кусочки горгондзолы, посыпать сухарями, полить растопленным маслом и притрусить измельченными орехами.
  3. Запекать 10 минут при 220 градусах, затем подержать несколько минут под грилем до румяной корочки.

Киш с семгой, брюссельской капустой и горгондзолой

Фото: instagram.com/svetlana_elli/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Для теста в чашу блендера выложить сливочное масло, нарезанное кубиком, добавить муку и соль. Перемешать.
  2. Добавить яйцо, хорошо перемешать, скатать тесто в шар. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 20 минут.
  3. Семгу нарезать кубиком.
  4. В сотейнике нагреть сливки и добавить нарезанную кубиком горгондзолу. Перемешивать, пока сыр не раствориться. Остудить.
  5. Добавить яйцо, перемешать и поперчить.
  6. Тесто распределить по форме, формируя бортики. Отправить тесто в холодильник еще на 10-15 минут.
  7. Духовку разогреть до 200 градусов. На тесто выложить брюссельскую капусту, брокколи, семгу и залить все сырно-сливочной смесью. Отправить киш в духовку на 25-30 минут.

А к этой брюссельской капусте можно подать цыпленка на гриле по оригинальному рецепту Григория Германа.

Здесь узнаете, как приготовить сицилийское овощное рагу.

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