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4 июня: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

4 июня, 06:05

Ольга Козачок

Международный день невинных детей – жертв агрессии – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 4 июня

4 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня день, 4 июня? Международный день невинных детей – жертв агрессии. День святого Василиска – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Владимир, Данила, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Федор, Яков.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 4 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 июня.

Какой сегодня праздник

4 июня в православной церкви чтится память ІІ Вселенского собора, мучеников Василиска, мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.

В народе 4 июня отмечается день Василиска – страшного мифического существа, которое, по поверьям, вылуплялось из яйца в этот день. Чтобы этого не случилось, все найденные куриные яйца варили вкрутую.

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Приметы на 4 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 4 июня

Кто родился 4 июня

Смотрите видео, как проходил Последний звонок-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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