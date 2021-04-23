35 обманутых любовниц объединились и отомстили альфонсу

Мужчина убеждал доверчивых женщин в том, что хочет на них жениться, а потом выпрашивал для себя подарки на день рождения

39-летнего Такаси Миягаву из Японии подозревают в мошенничестве: мужчина якобы знакомился с доверчивыми женщинами и выпрашивал у них подарки на свой день рождения. Об этом сообщает Soranews24.

По версии правоохранителей, японец знакомился со своими жертвами, когда пытался продать им насадки для душа, которые получал от компании, занимающейся сетевым маркетингом. Он убеждал женщин в том, что хочет на них жениться, а потом выпрашивал для себя подарки.

В последнем случае он сказал 47-летней женщине, что его день рождения 22 февраля, а на самом – 13 ноября.

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35 обманутых женщин объединились и подали заявление в полицию. Они утверждают, что потратили на подарки и одежду для своего ухажера не менее 100 тысяч иен (около 26 тыс. грн). Не исключено, что пострадавших было еще больше.

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