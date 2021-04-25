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Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

25 апреля, 16:47

Инна Петрова

Рассказываем, где посмотреть мини-сериал онлайн к годовщине трагедии на ЧАЭС

Завтра, 26 апреля, отмечается 35-я годовщина страшной аварии на Чернобыльской АЭС, крупнейшей катастрофы в истории ядерной энергетики. Ко дню трагедии предлагаем посмотреть самый нашумевший сериал "Чернобыль" от HBО, который воссоздает детальную хронологию событий сразу же после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Именно его признали самым популярным в истории современного кино.

Что еще нужно знать о сериале "Чернобыль" перед просмотром:

Отметим, что за рубежом "Чернобыль" получил всеобщее признание среди иностранных критиков. Сериал называют "яркой драмой, которой удается вызвать сочувствие у зрителя к пострадавшим персонажам и ненависть к тем, кто причастен к аварии".

Мини-сериал "Чернобыль" смотрите онлайн на OLL.TV.

Также мы подготовили виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения: рассказываем и показываем главные объекты и секреты зоны.

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