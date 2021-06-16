16 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день семейных денежных переводов, Международный день африканского ребенка – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 16 июня

16 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 16 июня? Международный день семейных денежных переводов, Международный день африканского ребенка. День святого Лукьяна – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лаврентий, Лазарь, Михаил, Павел, Полина, Семен, Софья, Ульяна, Юлиан.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 16 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 июня.

Международный день семейных денежных переводов (International Day of Family Remittances) – проводится под эгидой ООН и посвящен проблемам заработков мигрантов.

Международный день африканского ребенка (International Day of the African Child) – также известен как День защиты детей Африки, который отмечается с 1991 года с целью привлечь внимание общества к проблемам африканских детей.

День молодежи в ЮАР – еще один праздник, посвященный народу Африканского континента.

Блумсдэй – День Блума отмечается в Ирландии почитателями творчества писателя Джеймса Джойса.

Какой сегодня праздник

16 июня в православной церкви чтится память мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы, девы, священномученика Лукиана, епископа, Максиана, пресвитера, Юлиана, диакона, Маркелиана и Сатурнина в Бельгии, преподобного Додо Давыдо-Гареджийского.

В народе 16 июня почитался Лукьян Ветряк. Такое название день получил потому, что в этот период люди наблюдали за ветром и по его направлению судили о погоде.

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Приметы на 16 июня

ветер с юга – к быстрому росту яровых хлебов,

северо-западный ветер – к сырой погоде,

ветер с востока – к болезням,

северо-восточный ветер – к затяжным дождям,

северный ветер – к ясному дню.

Интересные и важные события в Украине и мире 16 июня

1903 – день основания компании "Форд Мотор".

1903 – день рождения торговой марки "Пепси-Кола".

1963 – состоялся космический полет первой в мире женщины – советского космонавта Валентины Терешковой.

1934 – в Харькове состоялся первый съезд и был создан Союз писателей Украины.

Кто родился 16 июня

1313 – Джованни Бокаччо, итальянский писатель и поэт, автор новелл "Декамерон".

1866 – Владимир Ротмистров, украинский агроном, один из основателей сельскохозяйственного опытного дела.

1937 – Эрик Сигал, американский писатель, сценарист, драматург.

1950 – Митхун Чакраборти, индийский киноактер.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.