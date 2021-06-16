Версія українською

16 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 июня, 07:25

Ольга Козачок

Международный день семейных денежных переводов, Международный день африканского ребенка – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 16 июня

16 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 16 июня? Международный день семейных денежных переводов, Международный день африканского ребенка. День святого Лукьяна – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лаврентий, Лазарь, Михаил, Павел, Полина, Семен, Софья, Ульяна, Юлиан.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 16 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 июня.

Какой сегодня праздник

16 июня в православной церкви чтится память мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы, девы, священномученика Лукиана, епископа, Максиана, пресвитера, Юлиана, диакона, Маркелиана и Сатурнина в Бельгии, преподобного Додо Давыдо-Гареджийского.

В народе 16 июня почитался Лукьян Ветряк. Такое название день получил потому, что в этот период люди наблюдали за ветром и по его направлению судили о погоде.

Реклама

Приметы на 16 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 16 июня

Кто родился 16 июня

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

День медика-2021 в Украине: когда празднуем День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник Духов день: когда отмечается в 2021 году и что означает Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник
праздники приметы этот день в истории

Реклама