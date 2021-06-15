15 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Всемирный день ветра, а также Всемирный день защиты людей пожилого возраста – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 15 июня

15 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 15 июня? Всемирный день ветра, Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. День святителя Никифора – в православном календаре. Зеленый Вьюн – в народном календаре. Именины празднуют Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 15 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 июня.

День защиты людей пожилого возраста или Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей (World Elder Abuse Awareness Day) – был организован в 2011 году под эгидой ООН с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей преклонного возраста.

Всемирный день ветра (Global Wind Day) – этот праздник призван обратить внимание на потенциал ветроэнергетики.

– этот праздник призван обратить внимание на потенциал ветроэнергетики. День короля Вальдемара II, День флага и День воссоединения празднует Дания.

Какой сегодня праздник

15 июня в православной церкви чтится память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского, священномученика Пофина, епископа Лионского, и тех, что с ним пострадали, мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских. Праздник Киево-Братской иконы Божьей Матери.

В народе 15 июня почитался праздник Никифора или Зеленого Вьюна. В этот день молодежь плела венки, пела песни, посвященные молодоженам нынешнего года.

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Приметы на 15 июня

воробьи дерутся на Никифора – к хорошей погоде;

с дня Никифора пора окучивать картофель;

если сплести венок из вьюна – к счастливой семейной жизни;

в этот день нельзя проявлять жадность.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 июня

1667 – впервые в истории успешно проведено переливание крови человеку.

1834 – открыт Киевский национальный университет.

1844 – американец Чарльз Гудьир запатентовал способ вулканизации резины.

1851 – в Америке основана первая в мире фабрика по производству мороженого.

1911 – в США основана компания IBM.

1954 – учрежден УЕФА.

Кто родился 15 июня

1867 – Константин Бальмонт, русский поэт Серебряного века.

1902 – Эрик Эриксон, американский психоаналитик.

1936 – Михаил Державин, советский актер театра и кино.

1941 – Иван Миколайчук, украинский советский актер театра и кино.

1943 – Джонни Холлидей, французский рок-певец.

1946 – Демис Руссос, греческий певец.

1954 – Джеймс Белуши, американский киноактер.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.