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15 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

15 июня, 07:25

Ольга Козачок

Всемирный день ветра, а также Всемирный день защиты людей пожилого возраста – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 15 июня

15 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 15 июня? Всемирный день ветра, Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. День святителя Никифора – в православном календаре. Зеленый Вьюн – в народном календаре. Именины празднуют Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 15 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 июня.

Какой сегодня праздник

15 июня в православной церкви чтится память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского, священномученика Пофина, епископа Лионского, и тех, что с ним пострадали, мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских. Праздник Киево-Братской иконы Божьей Матери.

В народе 15 июня почитался праздник Никифора или Зеленого Вьюна. В этот день молодежь плела венки, пела песни, посвященные молодоженам нынешнего года.

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Приметы на 15 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 15 июня

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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