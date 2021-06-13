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13 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

13 июня, 07:25

Ольга Козачок

День альбинизма, День работников легкой промышленности, День швейной машинки – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 13 июня

13 июня: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой сегодня праздник, 13 июня? День альбинизма. День апостола Ерма – в православном календаре. Еремей Распрягальник – в народном календаре. Именины празднуют: Борис, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Филипп.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 13 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 13 июня.

Какой сегодня праздник

13 июня в православной церкви отмечается 7-е воскресенье после Пасхи, святых отцов I Вселенского собора. Чтится память апостола от 70-х Ерма, мученика Ермия, мученика Философа.

В народе 13 июня почитался Еремей Распрягальник. Такое название день получил потому, что в этот период завершался сезон сева в полях, а потому лошадям давали отдых.

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Приметы на 13 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 13 июня

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