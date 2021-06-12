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12 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 июня, 07:25

Ольга Козачок

День работников фондового рынка Украины, Всемирный день борьбы с детским трудом, День вязания – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 12 июня

12 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 12 июня? День работников фондового рынка Украины. День памяти преподобного Исаакия исповедника – в православном календаре. Змеиный день – в народном календаре. Именины празднуют Василий, Исаакий, Никанор.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 12 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 июня.

Какой сегодня праздник

12 июня в православной церкви чтится память преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской.

В народе 12 июня отмечался Змеиный праздник. Считалось, что в этот опасный день ползучие гады устраивают змеиные свадьбы.

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Приметы на 12 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 12 июня

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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