Версія українською
$ 27,11
32,99

11 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 июня, 07:25

Ольга Козачок

Международный день розового вина, почитание икон Божией Матери Споручница грешных и Недремлющее Око, католический праздник Святейшего Сердца Иисуса – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 11 июня

11 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 11 июня? Международный день розового вина. Праздник Святейшего Сердца Иисуса – у западных христиан. День святой Феодосии, икон Божией Матери, называемых "Споручница грешных" и "Недремлющее Око" – в православном календаре. Феодосья Колосятница – в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 11 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 июня.

Какой сегодня праздник

11 июня в православной церкви отмечается попразднство Вознесения Господня. Память І Вселенского собора. Мученицы Феодосии, девы Тирской, преподобномученицы Феодосии, девы, святителя Луки, архиепископа Симферопольского, исповедника. Празднование икон Божией Матери, называемых "Споручница грешных" и "Недремлющее Око".

11 июня 2021 года отмечается праздник Святейшего Сердца Иисуса у западных христиан, который приходится на пятницу, 19-й день после Пятидесятницы и 8-й день после праздника Тела и Крови Христовых.

В народе 11 июня почиталась Феодосья Колосятница. Считалось, что к этому дню начинала колоситься рожь, а еще появлялись первые белые грибы.

Реклама

Приметы на 11 июня

Интересные и важные события в Украине и мире 11 июня

Кто родился 11 июня

Смотрите видео о кольцевом солнечном затмении 10 июня и его влиянии на людей:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Когда День молодежи-2021 в Украине: дата и выходные Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине День Конституции Украины: дата и выходные в 2021 году Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника
праздники приметы этот день в истории

Реклама