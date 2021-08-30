10 вещей, которые нужно сделать в сентябре

Что нужно успеть сделать в сентябре / Фото: Pexels

Не унывайте, ведь сентябрь – прекрасный месяц, который точно будет теплым и веселым.

1. Начать учиться

1 сентября – день знаний. Даже если ты уже давно дипломированный специалист – это не значит, что стоит останавливаться в развитии. С началом сентября стартуют многие обучающие курсы – танцы, йога, иностранные языки. Включайся!

2. Погрузиться в мир Comic Con Ukraine 2021

4-5 сентября после долгого перерыва в Киеве пройдет самый яркий и масштабный фестиваль Арт-завода "Платформа". Comic Con Ukraine – это настоящая феерия для фанатов комиксов, манги, манхвы, аниме, игр, фильмов, сериалов и косплея.

Готовьте невообразимые костюмы, чтобы наслаждаться Cosplay- и Cover Dance-шоу.

Среди хедлайнеров музыкальной сцены феста – Percival и Song Wonsub. А главное – поклонников поп-культуры ждут звездные гости с мировым именем. Это суперзвезда боевиков и виртуозный боец Марк Дакаскос, актрисы Анна Шаффер (известная по фильмам о Гарри Поттере и сериалу "Ведьмак") и Наталия Тена ("Игра престолов", "Поттериана", "Мандалорец"), а также модель Леди Димитреску из видеоигры Resident Evil: Village Хелена Манковская.

3. Зарядиться витаминами от сезонной еды

Первый месяц осени, как ни один другой, богат сезонными овощами и фруктами. И это действительно здоровая еда, а еще и очень недорогая сейчас. Как насчет разгрузочных дней или овощной диеты?

4. Пойти в театр, оперетту или на балет

Начало нового театрального сезона обещает яркие премьеры. Летом культурная жизнь замирает, а вот сентябрь ею просто изобилует.

5. Съездить к морю на выходные

Запрыгивай в последний вагон! Бархатный сезон – это особенное удовольствие и необычайно ласковое солнце. В ближайшие месяцы в нашем регионе море будет холодным и недоступным…

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6. Сделать ревизию гардероба

Переход в другой сезон знаменует смену набора одежды. Сентябрь – самое время сделать ревизию гардероба, выбросить устаревшее, а слишком легкое и теперь ненужное отправить в дальний шкаф на антресоли.

7. Обходить все парки и скверы

Перед тем, как наступит холодная осень с серыми дождями и пронизывающими ветрами, советуем вволю нагуляться парками и скверами. Тем более что их вокруг множество. Если же далеко выбираться не хочется, сосредоточьтесь на еще зеленых локациях своего района.

8. Станцевать под SOLOMUN и спеть хиты Валерия Меладзе

2 сентября вы сможете насладиться тенором страстного грузина Валерия Меладзе в столичном Osocor Residence и подпеть все его знаменитые хиты: "Актриса", "Как ты красива сегодня", "Салют, Вера!", "Небеса", "Текила-любовь", "Иностранец", "Девушки из высшего общества".

11 сентября памятный сет в том же Osocor Residence сыграет один из самых актуальных диджеев мира. SOLOMUN – признанный мессия хауса и техно, звезда танцполов Ибицы и Мексики, а его лайвы на Cercle неизменно собирают миллионные просмотры.

9. Сходить в лес за грибами

Сентябрь – это еще и главный грибной месяц. Потому что грибов уже подросло много, а погода все еще по-летнему приятная. Так что поход в лес с друзьями по этому поводу – отличная идея для нетривиального досуга.

10. Сбегать на финальные распродажи

Сейчас в магазинах самые большие скидки. А значит – можно легко купить вещи, которые еще месяц назад были не по карману.

Ранее мы уже писали, что важно сделать, чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым – у вас еще есть 2 дня, чтобы реализовать что-то из наших 10 лайфхаков.