10 самых популярных брендов мескаля в 2020 году – рейтинг платформы Drizly

Популярный американский интернет-магазин Drizly на своем сайте сообщил, что продажи мескаля в 2020 году выросли на 600%. Список десяти самых популярных брендов напитка, которые заказывали у них чаще всего опубликовали на своем сайте .
/ Фото: foodandwine.com
В ТОП-10 по рейтингу продаж Drizly попали:
- Del Maguey Vida;
- Ilegal Joven;
- Casamigos Joven;
- Dos Hombres Joven;
- El Silencio Espadin;
- Banhez Mezcal;
- Union Uno;
- Del Maguey Chichicapa;
- Madre Mezcal;
- Montelobos Joven.
В компании говорят, продажи мескаля в 2020 году увеличились благодаря молодой аудитории: 37,8% продаж приходится на покупателей в возрасте от 28 до 34 лет, а 31% – от 35 до 41 года. И отмечают, что мескаль – одна из алкогольных категорий, которая быстро растет и превосходит темп текилы за спросом.
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