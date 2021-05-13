Версія українською
$ 27,63
33,5

10 забавных фактов о звезде Сумерек Роберте Паттинсоне. Актер выбрал карьеру вместо универа

13 мая, 09:19

Дарина Алексеева

13 мая звезде саги "Сумерки", актеру Роберту Паттинсону исполняется 35 лет. Узнаем самые интересные и даже неожиданные факты о кинозвезде

/ Фото: Imdb.com

Британский актер Роберт Паттинсон получил мировую славу, сыграв лирическую роль вампира в фильме "Сумерки". Но немногие знают, что он также снялся в таких фильмах, как "Воды слонам", "Помни меня", уже совсем скоро в его фильмографии появится роль супергероя в перезагрузке "Бэтмена", съемки которого проходили в разгар пандемии.

Ко дню рождения актера, делимся интересными фактами о нем, которые вы могли не знать.

Интересные факты о Роберте Паттинсоне / Фото: Imdb.com

Кадр из фильма "Переходный возраст" с Робертом Паттинсоном / Фото: Imdb.com

Реклама

Читайте также: Новый "Бэтмен": Роберт Паттинсон появился в образе легендарного супергероя

Кадр из фильма "Хорошее время" / Фото: Imdb.com

Интересные факты о Роберте Паттинсоне / Фото: Imdb.com

Ранее мы опубликовали неожиданные факты об актере Джордже Клуни, который недавно отпраздновал свое 59-летие.

Новости на эту же тему:

5 американских комедий о любви на вечер среды Ума Турман празднует 50-летие: лучшие фильмы со звездой Голливуда 5 лучших фильмов с Пенелопой Крус. Эскобар вы захотите пересматривать снова и снова
кино Роберт Паттинсон

Реклама