Вопрос 1 из 5

ОДНИМ ИЗ САМЫХ ДЕРЗКИХ В ИСТОРИИ СЧИТАЕТСЯ ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА SOCIÉTÉ GÉNÉRALE В НИЦЦЕ В 1976-М.



Проникнув в хранилище через подкоп, преступники устроили там пикник. Они принесли вино, закуску и отпраздновали День взятия Бастилии. Пили из драгоценных кубков, которые нашли там. А захмелев, обчистили пару банковских ячеек на 50 миллионов франков и спокойно покинули здание.

Вопрос 2 из 5

В 2005 ГОДУ В АМСТЕРДАМСКОМ АЭРОПОРТУ СХИПХОЛ ПРЕСТУПНИКИ НАГЛО ПЕРЕХВАТИЛИ ПОГРУЗКУ НА БОРТ САМОЛЕТА НЕОГРАНЕННЫХ АЛМАЗОВ НА 75 МИЛЛИОНОВ ЕВРО.

Получилось проще простого: они просто переложили драгоценные камни в перронный автобус, который стоял рядом – открытый, с ключом в замке зажигания. Перед ними спокойно открыли шлагбаум Схипхола. И алмазы уехали в неизвестном направлении.

Выдумка

Выдумка

Вопрос 3 из 5

САМОЕ ГРОМКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ В ИСТОРИИ ИСПАНИИ – ПРОНИКНОВЕНИЕ В 2017 ГОДУ В КОРОЛЕВСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР.

Группа из 8 преступников в масках Сальвадора Дали вместо того, чтобы грабить учреждение, просто закрылась там, включила станки и напечатала для себя за несколько дней два с половиной миллиарда евро. Затем успешно сбежала с деньгами.

Правда

Вопрос 4 из 5

В 1990 ГОДУ ДВОЕ ГРАБИТЕЛЕЙ ВЫНЕСЛИ ИЗ МУЗЕЯ ГАРДНЕР В АМЕРИКАНСКОМ БОСТОНЕ КАРТИНЫ НА $500 МИЛЛИОНОВ.

Для этого им всего лишь понадобилось переодеться полицейскими. Охранники музея сами открыли дверь «полиции» ночью, после чего были связаны. За два часа воры сняли со стен и упаковали 30 картин Вермеера, Рембрандта, Мане, Дега и Флинка. Полиция и ФБР до сих пор расследуют дело.

Выдумка

Вопрос 5 из 5

В 2020 ГОДУ НА ФИЛИППИНАХ ОБНАРУЖИЛИ САМЫЙ БОЛЬШОЙ КЛАД В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Золото Ямаситы – японского генерала, который во время Второй мировой вместе со своими солдатами награбил в Азии несметные богатства и спрятал их. Общая стоимость сокровищ, найденных в пещерах, – 200 миллиардов долларов.

Правда

Поздравляем, вы – в хранилище!